Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Ehrenamtliche Mentorin für aus Nordkorea geflüchtete Jugendliche, Lara

#So fern, so nah l 2025-10-10

So fern, so nah

ⓒ Lara Abdullah
In der heutigen Sendung sprechen wir mit Lara, die an der Universität Tübingen Koreanistik studiert hat und demnächst ein Masterstudium an der Seoul National University aufnehmen wird. 

Während eines einjährigen Aufenthalts in Korea hat sie in einem Gruppenheim für nordkoreanische Jugendliche Englisch unterrichtet und dabei prägende Erfahrungen gesammelt. Im Gespräch berichtet sie darüber, wie sie zur Koreanistik gekommen ist, welche Eindrücke sie aus ihrer ehrenamtlichen Arbeit mitgenommen hat und welche Ziele sie mit ihrem Studium in Seoul verfolgt.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >