Ehrenamtliche Mentorin für aus Nordkorea geflüchtete Jugendliche, Lara

In der heutigen Sendung sprechen wir mit Lara, die an der Universität Tübingen Koreanistik studiert hat und demnächst ein Masterstudium an der Seoul National University aufnehmen wird.





Während eines einjährigen Aufenthalts in Korea hat sie in einem Gruppenheim für nordkoreanische Jugendliche Englisch unterrichtet und dabei prägende Erfahrungen gesammelt. Im Gespräch berichtet sie darüber, wie sie zur Koreanistik gekommen ist, welche Eindrücke sie aus ihrer ehrenamtlichen Arbeit mitgenommen hat und welche Ziele sie mit ihrem Studium in Seoul verfolgt.