Teil 28: Die IMF-Krise 1997 und die koreanische Goldsammelkampagne

Die Devisenkrise von 1997 und das Notfall-Rettungspaket Ende 1997 stimmte die koreanische Regierung zu, internationale Finanzhilfen im Wert von rund 55 Milliarden US-Dollar vom Internationalen Währungsfonds (IWF) und mehreren anderen Staaten zu erhalten. Das Kreditrating Koreas war durch verschiedene Schocks abgestürzt, darunter sprunghaft ansteigende Auslandsschulden, eine Serie von Zusammenbrüchen ineffizienter Unternehmen und die Ausbreitung der Finanzkrisen aus den südostasiatischen Ländern. Das Land hatte keine andere Wahl, als den IWF um ein Rettungspaket zu bitten. Diese finanzielle Katastrophe traf die koreanische Bevölkerung nur zwei Jahre, nachdem das Pro-Kopf-Einkommen die Marke von 10.000 US-Dollar überschritten hatte, und nur ein Jahr nach dem Beitritt Koreas zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD).





Der damalige stellvertretende Premierminister Lim Chang-yuel verkündet Koreas Antrag auf ein Rettungspaket beim IWF

ⓒ KBS

Gesellschaftliche Solidarität und die Goldsammelbewegung Die Koreaner beteiligten sich freiwillig an einer Kampagne, Gold zu sammeln, um die Auslandsschulden des Landes zurückzuzahlen. Dadurch wurden etwa 227 Tonnen Gold zusammengetragen. Diese Kampagne wurde zu einem Symbol gesellschaftlicher Hoffnung und des Solidaritätsgeistes und bot der koreanischen Bevölkerung die Möglichkeit, die Krise gemeinsam zu überwinden.





KBS-Sondersendung „Rettet das Land, sammelt das Gold“

ⓒ KBS

Präsident Kim Dae-jung spendet Goldgegenstände, um an der Kampagne teilzunehmen

ⓒ KBS

Restrukturierung und wirtschaftliche Härten Der IWF verlangte von Korea die Umsetzung einer Hochzinspolitik, die Durchführung von Unternehmensrestrukturierungen und die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Infolgedessen gingen zahlreiche Unternehmen und Banken in die Insolvenz, Konsum und Investitionen brachen stark ein. Die gesamte Gesellschaft hatte unter den Folgen zu leiden. Doch diese harten Reformen stärkten die Grundlagen der koreanischen Wirtschaft und legten das Fundament für stabiles Wachstum.





Menschen, die unter den Folgen der Restrukturierung leiden

ⓒ KBS

Entlassene, die ihre Arbeitszeit in den Bergen verbringen

ⓒ KBS

Überwindung der Krise und Wiederaufstieg der koreanischen Wirtschaft Nach 1998 zeigte die koreanische Wirtschaft allmählich Anzeichen einer Erholung. Am 23. August 2001 zahlte Korea schließlich sämtliche Schulden beim IWF und anderen Staaten zurück und beendete damit die IWF-Aufsicht. Korea wurde als Erfolgsbeispiel für gelungene Restrukturierung unter den Empfängern von IWF-Rettungspaketen gewürdigt. Diese Erfahrung gilt als wichtigster Wendepunkt in der Geschichte der koreanischen Wirtschaft.



