MAMA Awards 2025 finden Ende November in Hongkong statt

ⓒ Mnet

CJ ENM hat bekannt gegeben, dass die „2025 MAMA Awards“ am 28. und 29. November im neu eröffneten Kai Tak Stadium in Hongkong stattfinden werden. Damit kehrt die Preisverleihung erstmals seit 2018 an einen ihrer früheren Austragungsorte zurück.





Das Event fällt mit dem 30-jährigen Jubiläum des Musiksenders Mnet zusammen und wird in besonders großem Rahmen veranstaltet. Die im September gestartete Blindticket-Aktion sorgte dafür, dass die Karten innerhalb kurzer Zeit ausverkauft waren.





Unter dem diesjährigen Motto „UH-HEUNG“ soll die Freude am freien Ausdruck durch Musik und Tanz im Mittelpunkt stehen. Das Konzept betont die Idee, kulturelle und regionale Grenzen zu überwinden und die eigene Identität selbstbewusst zu leben.





CJ ENM erklärte, man wolle mit den MAMA Awards die verbindende Kraft der Musik hervorheben und ein Fest schaffen, das Menschen weltweit vereint. Der Teaser mit einem 3D-Tiger-Logo symbolisiert die lebendige Energie des K-Pop. Die Nominierungen in den einzelnen Kategorien werden am 16. Oktober bekannt gegeben.