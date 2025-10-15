Jisoo erreicht mit „Eyes Closed“ weltweite Spitzenpositionen

ⓒ BLISSOO

BLACKPINK-Mitglied Jisoo hat mit ihrem neuen Song „Eyes Closed“ große internationale Erfolge erzielt. Das am 10. Oktober um 13 Uhr veröffentlichte Musikvideo erreichte Platz eins der weltweiten YouTube-Music-Trends in 74 Ländern. Auch stieg der Song auf Spotify auf Platz 21 der „Top Songs Global“-Charts ein und platzierte sich in 32 nationalen Daily-Charts auf vorderen Rängen. Auf iTunes erreichte „Eyes Closed“ in 40 Ländern Platz eins, ebenso wie in den chinesischen Ranglisten von QQ Music und KuGou.





Mit der Veröffentlichung stellte Jisoo zudem einen neuen Rekord auf: ihre gesamten Solosongs überschritten auf Spotify die Marke von einer Milliarde Streams. Damit gelang ihr dieser Erfolg in nur 925 Tagen mit lediglich acht veröffentlichten Stücken – schneller als jeder anderen koreanischen Solokünstlerin.





„Eyes Closed“ erzählt die Geschichte zweier Menschen, die nach emotionalen Verletzungen erneut den Mut zur Liebe finden. Zayn Malik, ehemaliges Mitglied von One Direction, wirkt als Feature mit. Die Kombination ihrer Stimmen und das eindrucksvolle Musikvideo mit Weltraumkulisse begeistern Fans weltweit.