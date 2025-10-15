TWICE tritt als erste K-Pop-Girlgroup beim Victoria’s Secret Fashion Show 2025 auf

ⓒ JYP Entertainment

Die K-Pop-Gruppe TWICE wird als erste Girlgroup ihres Genres bei der „Victoria’s Secret Fashion Show 2025“ auftreten. Das globale Modeevent findet am 15. Oktober in New York statt und zählt zu den bekanntesten Fashion-Shows der Welt.





Seit den 1990er-Jahren gilt die Show als Symbol für die Verbindung von Mode und Musik. Weltberühmte Supermodels treten dort als sogenannte „Angels“ auf und prägen die Ästhetik des Events. Neben TWICE stehen in diesem Jahr auch Missy Elliott, Madison Beer und Karol G auf der Bühne.





Der Auftritt von TWICE wird mit Spannung erwartet, da die Gruppe ihre internationale Präsenz weiter ausbaut und ihre Rolle als führende Vertreterin des K-Pop festigt.





Zum zehnten Jubiläum ihres Debüts veröffentlichte TWICE am 10. Oktober das Sonderalbum „TEN: The Story Goes On“ mit dem Titelsong „ME+YOU“. Zudem befindet sich die Gruppe derzeit auf ihrer sechsten Welttournee „THIS IS FOR“, die mit 63 Konzerten in 42 Städten die größte ihrer Karriere ist.