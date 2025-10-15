WINNERs Kang Seung Yoon kündigt zweites Soloalbum „PAGE 2“ an

ⓒ YG Entertainment

Kang Seung Yoon von der Gruppe WINNER kehrt am 3. November mit seinem zweiten Solo-Studioalbum „PAGE 2“ zurück. YG Entertainment veröffentlichte am 13. Oktober über die offiziellen Social-Media-Kanäle das offizielle Poster zu der Veröffentlichlung, das in bläulichen Farbtönen und mit sanften Linien gestaltet ist und eine geheimnisvolle Atmosphäre vermittelt.





Das neue Album ist die Fortsetzung seines ersten Soloalbums „PAGE“, das im März 2021 erschienen war. Nach über vier Jahren legt Kang Seung Yoon nun ein weiteres Werk vor, das seine musikalische Entwicklung als Solokünstler widerspiegeln soll.





Laut YG Entertainment hat Kang Seung Yoon alle Songs des Albums selbst geschrieben und komponiert. „PAGE 2“ sei ein ehrliches und persönliches Werk, das einen tieferen Einblick in seine Gefühlswelt ermögliche und seine musikalische Bandbreite erweitere, so das Label.





Der Sänger war bereits an mehreren WINNER-Hits wie „Really Really“, „Love Me Love Me“ und „Everyday“ beteiligt. Der Vorverkauf für „PAGE 2“ hat am 13. Oktober begonnen, erhältlich sind drei Versionen mit unterschiedlichen Fotobüchern und Sammlerstücken.