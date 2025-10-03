Der koreanische Maskentanz und die Gayageum-Spielerin Ham Dongjeongwol

In Korea hat jede Region ihren eigenen Maskentanz. Im nordkoreanischen Hwanghae-do ist es der Bongsan봉산-Maskentanz, in Seoul und Umgebung ist es das Songpasan송파산-Spiel und das Yangjubyeolsan양주별산-Spiel, in Gyeongsang-do das Hahoe Byeolsingut Talnori하회별신굿탈노리. Jeder Maskentanz hat seine eigenen Masken, seine eigene Handlung, und doch gibt es eine Gemeinsamkeit: sie führen die Mächtigen vor. Da gibt es die Figuren Malttuki말뚝이 oder Chwibali취발이, die sich über den Machthaber lustig machen, und den nichtsnutzigen Ehemann, der seine treue alte Ehefrau rausschmeißt, um sich mit jungen hübschen Frauen zu umgeben. Im alten Korea war der Maskentanz den Männern vorbehalten. Sie machten sich also einerseits über die Oberklasse der Yangban lustig, und gleichzeitig über sich selbst und wie sie ihre eigenen Frauen behandelten. Die Masken, die sie trugen, gaben ihnen die Lizenz, jede Ungerechtigkeit anzusprechen.





Eine weitere Figur, die im Maskentanz regelmäßig auftaucht, ist der Löwe – und das, obwohl es in Korea nie Löwen gab. Die Vermutung ist, dass die mythische Figur des Löwens gemeinsam mit dem Buddhismus aus Indien nach Korea kam. Im Maskentanz vertreibt der Löwe die bösen Geister und soll Glück bringen.





Diese Woche geht es bei uns um die Gayageum-Spielerin Ham Dongjeongwol함동정월. Im Jahr 1990 gab es eine koreanische Fernsehserie mit dem Titel „Die tanzende Gayageum“, die auf dem Leben dieser Musikerin beruhte. Die Serie wollte das Leben einer Künstlerin zeigen, die trotz eines harten Lebens ihre künstlerische Seele bewahrte, und war ein großer Publikumserfolg. Doch unter den traditionellen Musikern der damaligen Zeit war der Widerstand groß. Es gab sogar Demonstrationen dafür, dass die Ausstrahlung abgebrochen werden solle. Damals hatte die traditionelle Musik noch keinen guten Ruf, war aber gerade im Begriff, dieses Image abzulegen. Die Darstellung der Diskriminierung und Widerstände, denen Ham Dongjeongwol in ihrem Leben ausgesetzt gewesen war, sah man da als Rufschädigung an. Ham Dongjeongwol, die damals noch lebte, hatte mit der Produktion der Serie nichts zu tun, soll aber unter den Reaktionen ihrer Kolleginnen und Kollegen sehr gelitten haben.





Ham Dongjeongwol wurde 1917 in Gangjin in der Provinz Jeollanam-do in eine Künstlerfamilie hineingeboren. Ihr Geburtsname war Ham Geumdeok함금덕. Ihr Künstlername Dongjeongwol bedeutete „Mond über dem Dongting-See“. Der Dongting-See ist ein berühmter See in China. Mit elf Jahren trat Ham Dongjeongwol in das Gwonbon in Gwangju ein, der Ausbildungsstätte für Gisaeng. Dort lernte sie Poesie, Tanz sowie die Zithern Yanggeum und Gayageum. Mit 19 landete sie in einem Wettbewerb einen Plattendeal mit dem amerikanischen Label Columbia. Doch schon kurze Zeit später wurde sie die Konkubine eines reichen Mannes und gab die Musik auf. Nach einigen persönlichen Tragödien, unter anderem dem frühen Tod ihrer Kinder, nahm sie die Musik im Alter von 40 Jahren wieder auf. Sie war für die Wiederbelebung der Gayageum Sanjo im Stil von Choi Oksam최옥삼 verantwortlich, der ihr Mentor gewesen war. 1980 wurde sie als Praktizierende des immateriellen Kulturguts des Gayageum Sanjo anerkannt. Doch bis an ihr Lebensende lebte sie unter finanziell schwierigen Verhältnissen, und nach vielen Verletzungen aufgrund der Fernsehserie zog sie sich in ihren letzten Jahren vollständig zurück, bevor sie 1994 starb.





In früheren Zeiten wurden Lieder in Korea streng in zwei Kategorien unterteilt. Die Lieder der Oberschicht wie Gagok, Gasa oder Sijo wurden „Norae“ genannt, wie auf Koreanisch auch heute noch Lieder bezeichnet werden. Sie waren meist langsam und zurückhaltend. Die Lieder des einfachen Volkes, wie Pansori, Minyo oder Japga, wurden „Sori“ genannt, was heute „Geräusch“ oder auch „Lärm“ bedeutet. Nun gab es aber auch Hwimorisijo휘모리시조. Sie beruhten auf einem Gedicht wie Sijo, waren aber im Rhythmus eher so schnell wie Japga, und fielen damit zwischen die Kategorien. Ein solches ist das Hwimorijapga „Chang naegoja창 내고자“. Es handelt davon, dass jemand im Herzen ein Fenster bauen möchte, um sich öffnen zu können.





Musik