Davichi veröffentlichen neue Single „Time Capsule“

Das Duo Davichi, bestehend aus Lee Hae-ri und Kang Min-kyung, hat am 16. Oktober um 18 Uhr seine neue Single „Time Capsule“ auf verschiedenen Online-Musikplattformen veröffentlicht. Der Song ist eine gefühlvolle Ballade, die Davichis charakteristische emotionale Stimme mit dem Stil des Singer-Songwriters Lee Mu-jin vereint.





„Time Capsule“ erinnert mit seinem sanften Sound und den tiefgehenden Melodien an die Wärme vergangener Zeiten. Die Texte reflektieren Kindheitserinnerungen und den Lauf der Zeit, während Davichis klare Stimmen ein Gefühl von Nostalgie und Trost vermitteln.





Das Musikvideo, das gleichzeitig erschien, kombiniert klassische Filmoptik mit modernen Technologien wie KI und 3D-Elementen. Diese visuelle Umsetzung erweitert die emotionale Botschaft des Songs. Besonders eine Szene, die auf Kang Min-kyungs frühere schauspielerische Auftritte anspielt, sorgt für zusätzliche Authentizität.





„Time Capsule“ markiert für Davichi mehr als nur eine Rückkehr ins Musikgeschäft. Der Song steht sinnbildlich für die Weiterentwicklung ihres künstlerischen Stils und kündigt eine neue Phase in der musikalischen Laufbahn des Duos an.