NMIXX bewirbt neues Album „Blue Valentine“

2025-10-17

Unterwegs mit Musik

ⓒ JYP Entertainment
Die K-Pop-Gruppe NMIXX hat am 16. Oktober mit den offiziellen Werbeaktivitäten für das neue Album „Blue Valentine“ begonnen. Die Gruppe veröffentlichte am 13. Oktober ihr erstes Studioalbum und setzt damit drei Jahre und acht Monate seit dem Debüt den nächsten Meilenstein.

Mit dem Album zeigt NMIXX eine weiterentwickelte musikalische Identität. Der Song „Blue Valentine“ erreichte unmittelbar nach der Veröffentlichung Platz eins in mehreren koreanischen Charts, darunter Melon Hot 100, Bugs und Vibe. Das Musikvideo verzeichnete innerhalb von drei Tagen über 17,5 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Thematisch geht es im Song um widersprüchliche Gefühle und die Entschlossenheit, inmitten von emotionalem Chaos wieder Wärme und Leidenschaft zu finden.

NMIXX wird in dieser Woche bei mehreren Musikshows auftreten, darunter Mnet „M Countdown“, KBS2 „Music Bank“, MBC „Show! Music Core“ und SBS „Inkigayo“. Zudem bereitet die Gruppe ihre erste Welttournee „Episode 1: Zero Frontier“ vor, die am 29. und 30. November in der Inspire Arena in Incheon startet.
