IVE prägt Musikbank-Konzert in Lissabon

Am 27. September fand in Lissabon das 20. Konzert im Rahmen der Musikbank Worldtour statt und die Aufzeichnung des Konzerts wurde am 10. Oktober bei KBS 2 ausgestrahlt. Die Gruppe IVE hat an dem Tag eine Reihe von Hitsongs vorgetragen und die Anführerin der Gruppe Ahn Yujin hat auch einen Kollabo-Auftritt absolviert.

Der Auftritt dieser Gruppe wurde mit dem Debütsong “Eleven“ eröffnet. Danach kamen „XOXZ“, „Rebel Heart“, „I.AM“ und weitere. Sie hatten auch ein besonderes Event durchgeführt. “Call From IVE“ nannte es sich und das Mitglied Jang Wonyoung hat eine Nummer ausgewählt und mit dem Nutzer dieser Nummer ein Telefongespräch auf Englisch geführt. Die Anwesenden waren einfach begeistert. Jeder hatte die große Hoffnung, der Glückliche zu sein.

Das letzte Lied war dann „I Am“ und alle Fans sangen das Lied mit und es war wie ein richtiges Fest. Auf dem Bildschirm sah man auch einige Besucher, die in Tränen ausgebrochen waren.

IVE wollen vom 31. Oktober bis 2. November in Seoul Auftritte absolvieren, dann geht es in andere Orte auf der Welt.