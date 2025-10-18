Zum Menü Zum Inhalt

P1 Harmony wollen auch Europa besuchen

2025-10-18

ⓒ FNC Entertainment
Die Gruppe P1Harmony wird eine Europatour veranstalten.
Dies gab ihre Agentur FNC Entertainment am 10. Oktober bekannt. Die Europa-Tour ist eine Fortsetzung der Welttournee, die P1Harmony im August in Seoul begonnen hat. Die Termine stehen schon fest. Am 15. Januar werden die Jungs in Amsterdam auftreten, dann geht es am 18. Januar weiter nach München, am 22. nach Gdansk, am 25. nach Berlin, am 28. nach Paris und am 30. nach Wembley. 
Für P1Harmony ist es die dritte Welttournee, und während der Tour haben die Sänger sogar ihr erstes englisches Album mit dem Titel „EX“ herausgegeben. Darauf sind Lieder zu finden, die auf Englisch und Spanisch gesungen wurden. Das Album kam sogar auf Platz neun von Billboard 200.
