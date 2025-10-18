Zum Menü Zum Inhalt

ILLIT bekommt Preise bei CICLOPE Awards

2025-10-18

Unterwegs mit Musik

ⓒ BELIFT LAB
Die Girlgroup ILLIT hat mit ihrem Musikvideo zum Song „Little Monster“ bei den deutschen CICLOPE Awards den Silber-Preis erhalten. 
Diese Preisverleihung wurde seit 2010 im Rahmen des Ciclope Festivals veranstaltet und Werbungen und Videos werden bei dieser Preisverleihung ausgezeichnet. Das Musikvideo erhielt den Preis, weil die Bühnendekoration so toll war und es sehr originell gestaltet ist. Das Video haben zwei repräsentative Regisseure, Toshihiko Tanabe und Show Yanagisawa, produziert. 
ILLIT wollen im November mit einem neuen Album in die Musikwelt zurückkehren. Aus diesem Anlass wird es dann auch gleich ein Fankonzert in Seoul geben. Die Fans können sich am 8. und 9. November im Olympiapark versammeln, um die Herausgabe des neuen Albums mit ILLIT zu feiern.
