NMIXX haben ihr erstes reguläres Album auf den Markt gebracht

Endlich ist es soweit. Die Girlgroup NMIXX hat am 13. Oktober ihr erstes reguläres Album mit dem Titel „Blue Valentine“ herausgegeben.

Im neuen Werk sind insgesamt zwölf Lieder enthalten. Das Lied „Blue Valentine“, das den gleichen Namen wie das Album trägt, ist ein träumerisches Lied mit tollen schnellen Rhythmen. Ein Merkmal von NMIXX Liedern ist eine Mixtur aus verschiedenen Musikgenres. Dieses Merkmal kann man ebenfalls in den neuen Liedern erkennen.

Die Mitglieder haben auch an den Liedern mitgewirkt. Daher sind die Sängerinnen besonders stolz auf die Lieder und das neue Album

NMIXX sind nach einer siebenmonatigen Pause zurückgekehrt. Sie wollen auch Ende November gleich ein Konzert veranstalten. Es ist zugleich ihr erstes Solokonzert, so dass sie schon sehr gut auf ihre Auftritte vorbereitet sind. Also, schnell ein Ticket reservieren und mit den NMIXX-Sängerinnen feiern!