Pollstar zählt Jins Konzert zu den 20 besten

Jin von BTS hat einen weiteren Rekord aufgestellt. Das US-amerikanische Magazin Pollstar, das auf Konzerte und Live Musik-Industrie spezialisiert ist, hat am 11. Oktober die Top 20 Welttourneen ausgewählt. Jin steht auf Platz 14, was für einen asiatischen Künstler die beste Platzierung ist. Er ist auch zugleich der einzige asiatische Solosänger, der auf dieser Liste steht.

Die Ränge werden entsprechend den Ticketverkäufen ermittelt. Auf Platz eins steht Beyonce.

Jin war vom 28. Juni bis 10. August auf Konzerttournee, es war seine erste. Los ging es in Seoul, anschließend ging es nach Japan, in die USA und nach Europa. Insgesamt wurden neun Städte weltweit besucht und 18 Konzerte veranstaltet. Bereits im Juli stand der Sänger auf der Billboard Top Tours Liste, genauer auf dem neunten Platz. Er hatte von allen asiatischen Solosängern den größten Gewinn (32,5 Mio Dollar) und die meisten Besucher (217.000) verzeichnet.

Aber nicht nur Pollstar oder Billboard sind von ihm begeistert, im August hat das Medium Series Em Cena in Brasilien die SEC Awards veranstaltet, bei denen er als International Male Artist of the Year geehrt wurde.