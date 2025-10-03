Teil 29: Die innerkoreanischen Gipfeltreffen – über die Teilung hinaus hin zu Frieden und Koexistenz

Der Beginn der innerkoreanischen Gipfeltreffen und die Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni Seit den 1970er-Jahren haben Süd- und Nordkorea versucht, durch ein innerkoreanisches Gipfeltreffen politisches Vertrauen aufzubauen. Im Juni 2000 trafen sich der südkoreanische Präsident Kim Dae-jung und der nordkoreanische Vorsitzende Kim Jong-il erstmals seit der Teilung des Landes zu einem innerkoreanischen Gipfel und verkündeten die historische Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni. Diese Erklärung war insofern von Bedeutung, als sie sich stärker auf die Ausweitung von Versöhnung und Kooperation konzentrierte, anstatt abstrakte Diskussionen über die Wiedervereinigung zu führen. Das Gipfeltreffen führte zu verschiedenen Austauschprogrammen wie den Zusammenführungen getrennter Familien, dem Bau des Industriekomplexes in Kaesong sowie der Wiederverbindung von Eisenbahn- und Straßenverbindungen.





Ex-Präsident Kim Dae-jung trifft am 13. Juni 2000 am internationalen Flughafen Sunan in Pjöngjang, Nordkorea, ein,

Verkündung der Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni am 14. Juni 2000

ⓒ KTV

Die Nord-Süd-Erklärung von 2007 und das zweite innerkoreanische Gipfeltreffen Im Jahr 2007 überquerte Präsident Roh Moo-hyun unter den Augen der Weltöffentlichkeit die militärische Demarkationslinie zu Fuß und nahm am zweiten innerkoreanischen Gipfeltreffen teil, das in der Nord-Süd-Erklärung von 2007 mündete. Dieses Dokument enthielt acht Punkte, darunter detaillierte Pläne zur Umsetzung der Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni. Es umfasste außerdem Punkte wie gegenseitigen Respekt, die Beendigung militärischer Feindseligkeiten, Bemühungen um eine Erklärung zur Beendigung des Krieges, die Schaffung einer Zone für Frieden und Zusammenarbeit im Westmeer sowie die Ausweitung der wirtschaftlichen Kooperation. Doch die innerkoreanischen Beziehungen verschlechterten sich erneut nach der tödlichen Erschießung einer südkoreanischen Touristin am Kumgangsan, der Torpedierung eines südkoreanischen Kriegsschiffs sowie einem Artillerieangriff auf die Insel Yeonpyeongdo.





Präsident Roh Moo-hyun überquert am 2. Oktober 2007 zu Fuß die militärische Demarkationslinie,

Präsident Roh wird am 2. Oktober 2007 bei der Willkommenszeremonie in der „Kulturhalle von 25. April“ in Pjöngjang persönlich von Nordkoreas Vorsitzendem Kim Jong-il begrüßt

ⓒ KBS

Unterzeichnung der Nord-Süd-Erklärung von 2007 im Baekhwawon-Gästehaus in Pjöngjang am 4. Oktober 2007

ⓒ KBS

Das innerkoreanische Gipfeltreffen von 2018 und die Panmunjom-Erklärung Anlässlich der Olympischen Winterspiele von PyeongChang 2018 wurde der innerkoreanische Dialog wieder aufgenommen, und Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Vorsitzende Kim Jong-un hielten drei Gipfeltreffen ab. Die beiden Staatschefs bekräftigten durch die Panmunjom-Erklärung und die Pjöngjanger Erklärung vom September 2018 ihr Bekenntnis zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und zum Aufbau von Frieden. Präsident Moon wurde der erste südkoreanische Staatschef, der vor nordkoreanischen Bürgern im „1.-Mai-Stadion“ in Pjöngjang eine Rede hielt. Doch nach dem Scheitern des Gipfels zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea in Hanoi im Jahr 2019 kühlten die innerkoreanischen Beziehungen erneut ab.





Die beiden Staatschefs reichen sich am 27. April 2018 in Panmunjom die Hände,

Verabschiedung der Panmunjom-Erklärung am 27. April 2018

ⓒ KBS