BTS-Mitglied Jungkook hat bereits fünf Songs mit über 500 Millionen Spotify-Streams

BTS-Mitglied Jungkook hat mit seinem Song „Dreamers“, dem offiziellen Soundtrack der FIFA-Weltmeisterschaft Katar 2022, einen weiteren Streaming-Rekord aufgestellt. Laut Spotify überschritt der Song am 19. Oktober die Marke von 500 Millionen Abrufen.





Damit verfügt Jungkook nun über fünf Songs, die jeweils mehr als 500 Millionen Mal gestreamt wurden. Zu diesen gehören „Seven“ (feat. Latto), „Standing Next to You“, „Left and Right“ (feat. Jung Kook of BTS, mit Charlie Puth) und „3D“ (feat. Jack Harlow).





„Dreamers“ erreichte nach seiner Veröffentlichung im November 2022 Platz eins der iTunes-Top-Song-Charts in 102 Ländern und Platz zwei der globalen Spotify-Charts. Das Musikvideo auf dem offiziellen FIFA-YouTube-Kanal wurde über 420 Millionen Mal aufgerufen und ist damit das meistgesehene Video des Kanals.





Mit insgesamt mehr als 9,7 Milliarden Streams auf Spotify unterstreicht Jungkook seine globale Reichweite als Solokünstler. Sein Song „Seven“ bleibt zudem das meistgestreamte Werk eines koreanischen Solokünstlers mit über 2,5 Milliarden Wiedergaben.