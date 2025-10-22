Kang Daniel begeistert bei Fanmeetings in Japan

ⓒ ARA

Kang Daniel hat nach seiner erfolgreichen Amerika- und Südamerika-Tour nun auch in Japan große Begeisterung ausgelöst. Der Sänger traf am 18. Oktober in Osaka und am 20. Oktober in Tokio seine japanischen Fans und präsentierte dabei erstmals seinen neuen Song „Watercolor“, der am 22. Oktober offiziell als japanische Single erscheint.





Während der Veranstaltung erklärte Kang Daniel, dass der Song als Dank an seine Fans entstanden sei. „Ich wollte die schönen Gefühle, die ich durch euch erlebt habe, in Musik ausdrücken“, sagte er. „Watercolor“ beschreibt, wie Erinnerungen an glückliche Momente das eigene Leben wieder bunter machen.





Neben dem neuen Song trug Kang Daniel insgesamt acht Songs vor, darunter bekannte Stücke wie „Re8el“ und „Episode“. Interaktive Programmpunkte wie Frage-und Antwort-Runden, Spiele und eine gemeinsame Fotopause sorgten für eine persönliche Atmosphäre.





Die Fantreffen zeigten einmal mehr Kang Daniels starke Verbindung zu seinem japanischen Publikum. Mit der bevorstehenden Veröffentlichung seiner neuen Single will der Künstler seine Präsenz auf dem japanischen Musikmarkt weiter ausbauen.