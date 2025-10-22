Kim Jaejoong erobert mit neuem Album „Rhapsody“ die japanischen Charts

ⓒ iNKODE

Sänger und Schauspieler Kim Jaejoong hat mit seinem neuen Album für den japanischen Markt „Rhapsody“ seine anhaltende Popularität unter Beweis gestellt. Das am 17. Oktober erschienene Album erreichte unmittelbar nach der Veröffentlichung den ersten Platz in mehreren japanischen Musikcharts, darunter Oricon Daily Charts, iTunes-Albumcharts und mora Daily Album Charts.





„Rhapsody“ enthält insgesamt sechs Titel, darunter zwei neue Songs und mehrere japanische Versionen seiner in Korea beliebten Lieder. Das Album wurde zusammen mit einem Musikvideo veröffentlicht, das auf positive Resonanz stieß und Kim Jaejoongs musikalische Vielseitigkeit hervorhob.





Am 18. Oktober startete Kim Jaejoong zudem in Tokio seine Japan-Arena-Tour „2025 JAEJOONG JAPAN ARENA TOUR RE:VERIE“, die ihn durch mehrere Städte führen wird. Mit dieser Tour stärkt der Künstler seine enge Verbindung zu seinen japanischen Fans und beweist einmal mehr seine beständige Präsenz als Hallyu-Star.