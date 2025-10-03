Das Genre Songseo und der Pansori-Sänger Lee Seon-yu

Songseo송서 bezieht sich auf die Praxis, eine lange Geschichte rhythmisch zu erzählen. Ein Beispiel ist ein Musikstück mit dem Titel „Samseolgi삼설기“. In der Geschichte schlafen drei adlige Männer nach einem Trinkgelage ein und werden aus Versehen ins Jenseits gebracht. Um sie für den Fehler des Sensenmannes zu entschädigen, verspricht der Gott der Hölle, sie im nächsten Leben so leben zu lassen, wie sie es sich wünschen. Der erste Mann will ein Held werden, der zweite ein großer Staatsmann. Der dritte Mann dagegen hat einen außergewöhnlichen Wunsch. Er möchte in eine adlige Familie hineingeboren werden, eine gute Ausbildung erhalten, ein glückliches Leben mit seiner Familie im Einklang mit der Natur führen und friedlich im Schlaf sterben. Da wird der Gott der Hölle wütend und sagt: Wenn ein solches Leben möglich wäre, würde er es selbst führen. Die Moral der Geschichte ist wohl, dass ein einfaches Leben ohne Schwierigkeiten so außergewöhnlich ist, dass es selbst einem Gott vorbehalten bleibt.





Diese Woche möchten wir Ihnen den Pansori-Sänger Lee Seon-yu이선유 vorstellen, der unter der japanischen Besatzung ein Buch über die fünf Pansori-Opern veröffentlichte. Lee Seon-yu wurde Anfang der 1870er in Hadong하동 in der Provinz Gyeongsangnam-do geboren. Er begann mit zehn Jahren, Pansori zu lernen. Nach einem Studium unter Meistersängern wie Song Woo-ryong송우룡 und Kim Se-jong김세종 war er mit Anfang 30 ein Meistersänger. Dies fiel jedoch in eine Zeit, in der Pansori große Veränderungen durchmachte. In Korea hielten neue Kulturformen wie westliche Bühnenaufführungen und der Phonograph Einzug. Traditionell war Pansori eine Musik, die von wahren Liebhabern in stundenlangen Aufführungen in ungezwungenem Rahmen genossen wurde. Doch nun wurden Aufführungen auf Bühnen verlagert, und Pansori-Sänger sangen zunehmend nur kurze Auszüge aus den Pansori-Opern. Auch Changgeuk, die traditionelle koreanische Oper mit mehreren Sängern, die verschiedene Rollen übernehmen, entstand in dieser Zeit. Viele Pansori-Sänger produzierten nun auch Aufnahmen. Aber damals konnten Tonträger nur kurze Lieder mit einer Länge von maximal 3 Minuten speichern. Die Sänger nahmen also nur die Lieblingsstellen des Publikums aus den stundenlangen Pansori-Opern auf. So wurde das Bedienen von Publikumserwartungen zunehmend wichtiger als die Kunst.





Lee Seon-yu dagegen bestand auch in dieser Zeit darauf, Pansori in seiner traditionellen Form zu singen. Er war dafür bekannt, sich strikt an klassische Prinzipien zu halten und vertrat einen emotional zurückhaltenden Stil des Pansori. Dadurch fiel es ihm natürlich schwer, kommerziellen Erfolg zu finden. Er arbeitete für eine Weile in Seoul, bevor er in seine Heimatstadt zurückkehrte. Dort unterrichtete er in Gwonbon권번 in Hadong und Jinju, den Ausbildungsinstituten für die als Gisaeng bezeichneten Unterhaltungskünstlerinnen. 1933 veröffentlichte er ein Buch, in dem er seine Versionen der fünf Pansori-Opern festhielt, um die Essenz des Pansori an zukünftige Generationen weiterzugeben.





Der Phoenix ist ein mythischer Vogel, der der Legende nach nur erscheint, wenn die Welt von einem guten König regiert wird und Frieden und Wohlstand herrschen. Der Vogel soll nur im Blauglockenbaum seine Nester bauen und nur Bambusfrüchte fressen. Konfuzianische Gelehrte im alten Korea pflanzten daher gerne Blauglockenbäume vor ihren Fenstern in der Hoffnung, den Phoenix anzulocken und eine friedliche Regentschaft zu erleben. Wenn der Baum ausgewachsen war, machten sie daraus Möbel für ihre Töchter oder Musikinstrumente wie die Zither Geomungo.





Gagok-Lieder, die Eollak얼락 genannt werden, werden nur von Männern gesungen. Sie beginnen gewöhnlicherweise mit einer hohen Note und ihre Texte basieren auf Sijo-Gedichten. Ein Beispiel ist das Eollak mit dem Titel „Byeoksachangi벽사창이“, zu Deutsch „Das blaue Seidenfenster“. Es handelt von einem Blauglockenbaum.





