„K-Pop Demon Hunters“-Gruppe HUNTR/X tritt beim Jingle Ball in den USA auf

Die Sängerinnen des fiktiven K-Pop-Gruppenprojekts HUNTR/X aus dem Animationsfilm „K-Pop Demon Hunters“ werden bei einem der größten Musikfestivals der USA auftreten. Nach Angaben des US-Radiosenders iHeartRadio werden Lee Jae, Audrey Nuna und Rei Ami am 5. Dezember beim KIIS-FM Jingle Ball im Intuit Dome in Los Angeles auf der Bühne stehen. Zudem ist ein weiterer Auftritt am 25. Dezember im legendären Madison Square Garden in New York geplant.





Der Film „K-Pop Demon Hunters“ erzählt die Geschichte der K-Pop-Stars Lumi, Mira und Joya, die außerhalb der Bühne als Heldinnen gegen dunkle Mächte kämpfen. Nach seiner Veröffentlichung wurde der Animationsfilm zu einem weltweiten Phänomen und erreichte über 300 Millionen Aufrufe auf Netflix, wo er auf Platz eins der meistgesehenen Filme kletterte.





Angespornt durch den internationalen Erfolg treten die Darstellerinnen derzeit auch in bekannten US-Fernsehshows wie „Saturday Night Live“ und „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ auf und festigen damit ihre wachsende Popularität in den Vereinigten Staaten.