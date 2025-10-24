Zum Menü Zum Inhalt

EXO-Mitglied Suho veröffentlicht Winter-Song mit Singer-Songwriter KIXO

2025-10-24

Unterwegs mit Musik

ⓒ SM Entertainment
EXO-Mitglied Suho meldet sich mit einer neuen musikalischen Zusammenarbeit zurück. Gemeinsam mit dem Singer-Songwriter KIXO veröffentlicht er am 2. November die Single „When the First Snow Falls“, den dritten Teil des Musikprojekts „Seasons of Love“.

Das von KIXO produzierte Projekt widmet sich in jeder Ausgabe den Emotionen einer bestimmten Jahreszeit. Zuvor erschienen bereits die Songs „Is Love a Crime?“ mit 10CM und B.I sowie „It Might Be Too Late to Say I Love You“ mit Jo Wonsang von LUCY.

Der kommende Song „When the First Snow“ Falls soll die winterliche Stimmung einfangen und sowohl Suhos warme Stimme als auch KIXOs gefühlvolle Produktion zur Geltung bringen. Fans dürfen sich auf eine emotionale Ballade freuen, die perfekt zur kalten Jahreszeit passt.

Die Single erscheint am 2. November um 18 Uhr auf allen gängigen Online-Musikplattformen und markiert Suhos Rückkehr mit einer gefühlvollen Winterballade.
