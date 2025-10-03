Nordkoreas multilaterale Diplomatie

Letzten Monat gab Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un bei Chinas Gedenkfeier zum Tag des Sieges sein Debüt auf der multilateralen diplomatischen Bühne. Das erweitert Nordkoreas diplomatischen Spielraum, wie die Einladung hochrangiger Beamter aus sozialistischen Ländern nach Pjöngjang zum 80. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei zeigte.





Über diesen Wandel in Nordkoreas Diplomatie und die Gründe dahinter sprechen wir heute mit Doo Jin-ho, dem Direktor des Eurasien-Forschungszentrums am Koreanischen Forschungsinstitut für Nationale Strategie (Korea Research Institute for National Strategy).





Nordkorea wird oft als das isolierteste Land der Welt angesehen. Doch zur Zeit des Gründervaters Kim Il-sung sah die Sache noch ganz anders aus. Neben seinen Besuchen in der Sowjetunion und in China nahm Kim Il-sung in den 1960er Jahren an der 10. Jubiläumsfeier der Asiatisch-Afrikanischen Konferenz in Indonesien teil. Im Jahr 1980 kam er auch zur Beerdigung des jugoslawischen Präsidenten Tito. Tatsächlich kümmerte sich Nordkoreas erster Machthaber sehr stark um diplomatisches Engagement.





Im Gegensatz dazu schlug der derzeitige Machthaber Kim Jong-un zunächst den Weg seines Vaters Kim Jong-il ein, der als zurückgezogener Anführer bekannt war. Mittlerweile scheint er jedoch dem Weg seines Großvaters Kim Il-sung zu folgen. Das erste Signal dieser Veränderung war sein Besuch in China Anfang September. Am 2. September traf Kim Jong-un mit seinem Privatzug in Peking ein und nahm am folgenden Tag an der Militärparade zum 80. Jahrestag des chinesischen Tags des Sieges teil. 14 Jahre nach seiner Machtübernahme gab er damit sein Debüt auf der multilateralen diplomatischen Bühne.





Dies war wohl die allererste Gelegenheit, bei der Kim Jong-un wirklich auf der Weltbühne auftrat. Die Anführer Nordkoreas, Chinas und Russlands standen gemeinsam auf einem Wachturm in Peking, um die Militärparade zum 80. Jahrestag des chinesischen Tags des Sieges zu beobachten. Durch dieses Ereignis wurde Kim als gleichwertig mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wahrgenommen. Es war ein wirkungsvoller politischer Auftritt der drei Atomwaffen-Länder des Indopazifiks, China, Russland und Nordkorea. Diese öffentliche Demonstration symbolisierte eine anti-amerikanische Solidarität, die durch Kims Anwesenheit in China erheblich verstärkt wurde.





Es war das erste Mal seit 1959, dass die Staatschefs aus China, Russland und Nordkorea an einem Ort zusammenkamen. Einige spekulieren, dass Kim Jong-un der größte Nutznießer unter den drei Anführern war. Seit seiner Machtübernahme im Jahr 2012 waren seine Auslandsreisen auf China, Russland, Singapur und Vietnam beschränkt, allesamt bilaterale Treffen. Jetzt durchbrach Kim diese Einschränkung und gab ein viel beachtetes Debüt auf der multilateralen diplomatischen Bühne.





Die Militärparade war zweifellos das wichtigste Ereignis für China und Präsident Xi Jinping. Allein die Tatsache, dass Kim Jong-un bei einem solch entscheidenden Ereignis auftrat und auch auf Augenhöhe mit dem russischen Präsidenten Putin stand, stellte bereits den diplomatischen Erfolg des Jahres dar. Kim projizierte weltweit sein Image als starker Führer, der in der Lage ist, Schulter an Schulter mit den Anführern anderer mächtiger Länder zu stehen. Ich kann mir vorstellen, dass viele, wenn nicht alle, Nordkoreaner sehr stolz darauf waren. In diesem Jahr muss Kim die auf dem 8. Parteitag gestellten Aufgaben abschließen und sich auf den 9. Parteitag nächstes Jahr vorbereiten. In dieser entscheidenden Zeit hat er einen höchst beachtlichen Erfolg erzielt.





An der Seite der chinesischen und russischen Präsidenten festigte Kim die Beziehung zu Russland und stellte auch die etwas entfremdeten Beziehungen zu China wieder her. Sowohl Kim als auch Xi sprachen von „unerschütterlicher Freundschaft“ und versprachen, die Zusammenarbeit zu stärken.





Am 6. September zeigte Nordkoreas staatliches Zentralfernsehen einen Dokumentarfilm über Kims Reiseplan in China, einschließlich des nordkoreanisch-chinesischen Gipfels. Dahinter stand die Absicht, die diplomatischen Erfolge des Staatschefs zu preisen. Ermutigt durch seinen Chinabesuch hielt Kim am 10. Oktober eine großangelegte Militärparade im eigenen Land ab.





Zur nordkoreanischen Militärparade kamen hochrangige ausländische Beamte nach Pjöngjang, unter anderem aus Vietnam und Laos. Aber auch aus dem sogenannten „Globalen Süden“, etwa der indonesische Außenminister und Delegierte aus Iran, Mexiko, Brasilien, Venezuela und Nicaragua. Diese Parade zum 80. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei war ein diplomatischer Erfolg für die nordkoreanischen Behörden.





Dies steht in starkem Kontrast zur Militärparade zum 70. Jahrestag vor zehn Jahren. Obwohl die Parade damals ein sehr großes Ereignis war, erscheint sie heute im Vergleich recht mager. China schickte damals eine Delegation unter der Leitung eines Politbüro-Mitglieds, der als der fünfthöchste Beamte des Landes galt. Russlands Vertretung war so obskur, dass unklar war, ob überhaupt jemand aus Moskau geschickt worden war.





Ein Jahrzehnt später hat sich Nordkoreas strategische Position jedoch deutlich verbessert. Ich glaube, dass Nordkorea auf der Grundlage dieses neu gewonnenen Vertrauens eine starke Strategie verfolgt, um der Isolation zumindest in der asiatischen Region in gewissem Maße zu entkommen.





Die jüngste Militärparade auf dem Kim Il-sung-Platz in Pjöngjang demonstrierte nicht nur Nordkoreas militärische Stärke, sondern auch seine diplomatische Tüchtigkeit. Während der Militärparade nahm Kim den zentralen Platz auf dem Podium ein, flankiert vom chinesischen Premierminister Li Qiang, Chinas zweithöchster Beamter, und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Sicherheitsrates Russlands, Dmitry Medwedew, einem engen Vertrauten Putins. Ihre Anwesenheit unterstrich Nordkoreas gehobenen diplomatischen Status.





Warum ist Nordkoreas strategische Position so rasant gestiegen? Dies kann größtenteils dem sogenannten „Blutsbündnis“ zugeschrieben werden, das zwischen Nordkorea und Russland geschmiedet wurde. Nordkoreanische Spezialkräfte, die in Russland eingesetzt wurden, spielten eine bedeutende Rolle bei der Rückeroberung der Region Kursk. Seitdem ist Moskau auf verschiedenen Ebenen wie Politik, Wirtschaft und Militär ein verlässlicher strategischer Unterstützer Pjöngjangs.





China ist derzeit in einen Hegemonialkampf mit den USA, der EU und der NATO verwickelt, mit den USA als Hauptkonkurrent. Wenn das nuklear bewaffnete Nordkorea dazustößt, entsteht eine ziemlich beachtliche trilaterale Dynamik zwischen Nordkorea, China und Russland, vor allem als Gegengewicht zu den USA. US-Präsident Donald Trump hat mehrere Annäherungsversuche für ein mögliches Gipfeltreffen mit Kim Jong-un unternommen. Eine Verbesserung der Beziehungen zu Nordkorea bietet China einen starken Hebel gegen die USA. Wegen dieses strategischen Vorteils investiert Peking so große Anstrengungen in seine Beziehung zu Pjöngjang.





Russland hat sich aufgrund der Truppenentsendung Nordkoreas im Ukraine-Krieg zu einem „Blutsverbündeten“ entwickelt. Auch China scheint zu versuchen, seinen Einfluss auf der koreanischen Halbinsel durch Nordkorea aufrechtzuerhalten, wenn verkündet wird, dass ihre Beziehungen vollständig wiederhergestellt wurden.





Für China und Russland, die beide einen Hegemonialkampf mit den USA führen, war die Militärparade in Pjöngjang eine hervorragende Gelegenheit, der internationalen Gemeinschaft den Zusammenhalt des anti-westlichen Blocks zu demonstrieren. Aus nordkoreanischer Sicht diente die in Pjöngjang neu inszenierte nordkoreanisch-chinesisch-russische Solidarität als Gelegenheit, seine Position als Atommacht zu festigen und seine diplomatische Isolation zu durchbrechen.





Wenn Nordkorea, China und Russland in militärischen und nicht-militärischen Bereichen zusammenarbeiten, könnte dies eine große Chance für Nordkorea darstellen. Russland hat Nordkoreas Status als Atomwaffenstaat bereits anerkannt. China hat zwar bekräftigt, dass es Nordkoreas Besitz von Atomwaffen nicht anerkennt und Frieden auf der koreanischen Halbinsel wünscht. Jedoch tragen Kim Jong-uns Teilnahme an Chinas Gedenkfeier zum Tag des Sieges am 3. September und der Auftritt des chinesischen Premierministers Li Qiang bei Nordkoreas jüngster Militärparade die politische Implikation in sich, dass China Nordkoreas nukleare Kapazitäten anerkennt. Daher werden Russland und China wahrscheinlich Nordkoreas Politik, als Atomwaffenstaat anerkannt zu werden, unterstützen.





Als ständige Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen verfügen sowohl China als auch Russland über ein Vetorecht. Wenn sie ihre Bemühungen bündeln, um Nordkoreas Nuklearstatus auf internationaler Ebene anzuerkennen und eine Abschwächung der Sanktionen gegen Nordkorea zu erreichen, könnten sie auch den Globalen Süden beeinflussen. Dies könnte erhebliche Unterstützung für Nordkorea bedeuten.





Russlands regierende Partei Einiges Russland gab bereits am 9. Oktober eine gemeinsame Erklärung mit Nordkoreas Arbeiterpartei ab, die Nordkoreas Besitz von Atomwaffen faktisch anerkannte. China jedoch hält den Schlüssel zu Sanktionen gegen Nordkorea in der Hand und hat Kim Jong-un auf die multilaterale diplomatische Bühne eingeladen. Dieser Schritt wird als Chinas stillschweigende Akzeptanz Nordkoreas als Nuklearstaat interpretiert. Mit diesen beiden Großmächten als standhaften Verbündeten betonte Kim in seiner Rede zur Militärparade die Solidarität nicht-westlicher Nationen im Widerstand gegen die „Hegemonie“, ein klarer Verweis auf die USA.





Tatsächlich erweiterte Nordkorea seinen diplomatischen Horizont und nutzte den Jahrestag der Parteigründung als Gelegenheit, um Mitglieder der Vereinigung Südostasiatischer Nationen (ASEAN) wie Vietnam und Laos zu erreichen. Nordkorea verzeichnet auch vermehrten Kontakt zu internationalen Organisationen, was aufgrund seiner Grenzschließung während der Corona-Pandemie stark eingeschränkt war.





Nordkoreas strategische Position hat sich verbessert und ich glaube, dass es expansive Schritte auf internationaler Ebene unternimmt. Nordkoreas Beteiligung an regionalen multilateralen Organisationen, die von China und Russland geführt werden, hat in jüngster Zeit zugenommen. Das wird voraussichtlich weiter genutzt werden, um Nordkoreas Status als normales Land zu festigen und seine strategische Position weiter zu verbessern.





Nordkorea versucht, sich von seiner isolationistischen Politik zu lösen und sich als ein normales Land darzustellen. So wurde zum ersten Mal seit sieben Jahren eine hochrangige Delegation zur UN-Generalversammlung, dem größten Schauplatz multilateraler Diplomatie weltweit, entsandt.





Während seiner Grundsatzrede vor den Vereinten Nationen im letzten Monat bekräftigte Nordkoreas Vizeaußenminister Kim Son-gyong (김선경), dass der Verzicht auf Atomwaffen für sein Land absolut unmöglich sei. Er signalisierte auch Pjöngjangs Entschlossenheit, die diplomatische Präsenz auszubauen. Was sind also die wahren Implikationen von Nordkoreas multilateraler Diplomatie?





Ich kann mir vorstellen, dass Nordkorea einen Traum hegt: die Sicherung seines Status als Atommacht durch ein Gipfeltreffen zwischen den USA und Nordkorea. Die Voraussetzung dafür wäre natürlich die Stärkung seiner Allianzen mit China und Russland. Mit ihrer Unterstützung könnte Nordkorea dann erfolgreich ein Gipfeltreffen mit den USA anstreben, um die Anerkennung seines Atomwaffenstatus zu erlangen. Der nächste Schritt wäre die Aufhebung internationaler Sanktionen. Dann könnte Nordkorea auf eine wirtschaftliche Erholung abzielen und selektiv Öffnung und Reformen verfolgen.





Gleichzeitig würde Nordkorea jedoch sein derzeitiges Erbfolgesystem beibehalten. Durch die Weiterführung des Systems des Erbfolgerechts in vierter Generation, inklusive Kim Jong-uns Tochter Ju-ae, würde Nordkorea intern eine Regimestabilität gewährleisten. Nach außen hin würde es Sicherheitsgarantien von China und Russland erhalten und als anerkannte Atommacht zu einem normalen Land werden. Ich denke, Nordkorea beschleunigt seine Anstrengungen für diese politischen Ziele.





Nordkorea erweitert seine Präsenz auf der multilateralen diplomatischen Bühne, nicht nur durch die Stärkung der Solidarität mit China und Russland, sondern auch durch die Wiederbelebung der Beziehungen zu den ASEAN-Ländern. Die anhaltenden Bemühungen von Machthaber Kim Jong-un, sein Land von einem isolierten Einsiedlerstaat in einen globalen Akteur zu verwandeln, läuten eine neue Ära für die nordkoreanische Diplomatie ein.