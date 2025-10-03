Teil 30: Die Fußballweltmeisterschaft 2002 in Korea und Japan

Die „Roten Teufel“ versammeln sich vor dem Rathaus von Seoul, um die koreanische Fußballnationalmannschaft anzufeuern ⓒ KBS

Gemeinsame Ausrichtung der WM 2002 durch Korea und Japan und die Geschichte der WM-Austragung

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2002 fand vom 31. Mai bis zum 30. Juni in Korea und Japan statt. Es war die erste Weltmeisterschaft des 21. Jahrhunderts, zugleich die erste, die in Asien und zudem im Rahmen einer gemeinsamen Ausrichtung veranstaltet wurde. Die Weltmeisterschaft 2002 in Korea und Japan eröffnete das Zeitalter gemeinsamer Ausrichtungen großer Sportereignisse und wurde zu einem Impuls dafür, dass daraufhin auch andere internationale Großereignisse wie die FIFA-Weltmeisterschaft oder die Olympischen Spiele zunehmend von mehreren Staaten oder Städten gemeinsam ausgerichtet wurden.





Korea vollbringt das Wunder: Einzug ins Halbfinale der Weltmeisterschaft

Seit dem erstmaligen Erreichen der Endrunde bei der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz gelang Korea zwar mehrfach der Einzug in die Gruppenphase, jedoch nie in das Achtelfinale. Als Korea 2002 gemeinsam mit Japan die Weltmeisterschaft ausrichtete, lagen beide Länder in der FIFA-Weltrangliste weit hinten, weshalb vielerorts Zweifel bestanden, ob sie überhaupt die Runde der letzten Sechzehn erreichen würden. Entgegen allen Erwartungen gelang Korea jedoch erstmals der Einzug ins Achtelfinale, gefolgt von einem dramatischen Überraschungssieg gegen Italien sowie einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Spanien im Viertelfinale, womit schließlich der historische Einzug ins Halbfinale gelang.





Guus Hiddink und die Roten Teufel: der zwölfte Mann im Team

Trainer Guus Hiddink spielte eine entscheidende Rolle beim Halbfinaleinzug Koreas. Er stärkte das Selbstvertrauen der Spieler und entwickelte optimale taktische Spielpläne, mit denen selbst die stärksten Gegner bezwungen werden konnten. Die „Roten Teufel“, die offizielle Fangruppe der koreanischen Nationalmannschaft, sorgten mit ihrem einzigartigen und leidenschaftlichen Support sowohl im Stadion als auch auf den Straßen für mitreißende Stimmung und hinterließen auch bei Fußballfans weltweit einen tiefen Eindruck.





Das Vermächtnis der FIFA-Weltmeisterschaft 2002 und die Zukunft des koreanischen Fußballs

Mit der erfolgreichen Ausrichtung der FIFA-Weltmeisterschaft 2002 wurde die Fußballinfrastruktur Koreas – etwa die Stadien – erheblich ausgebaut, und zahlreiche koreanische Spieler wechselten in europäische Ligen. Darüber hinaus hatte die Weltmeisterschaft 2002 positive Auswirkungen auf Kultur und Wirtschaft und legte den Grundstein dafür, dass Südkorea sich dauerhaft und selbstbewusst auf der globalen Bühne positionieren konnte.