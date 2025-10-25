„AEAO“ von Dynamic Duo ist OST zu US-NBA 2K26

ⓒ AMOEBACULTURE

Das Hiphop-Duo Dynamic Duo wird mit dem Lied „AEAO“ erneut die Sports Games-Spieler weltweit erfreuen. Denn dieses Lied wird zu den OST der neuesten Version des NBA Basketballspiels NBA 2K26 gehören.

NBA 2K gehört zu den beliebtesten Sports Games in den USA und jedes Jahr gibt es neue Musik dazu. Die Lieder, die man beim Spielen im Hintergrund hören kann, werden jährlich neu zusammengestellt. Diese Lieder erreichen dank des Spiels ein sehr großes Publikum.

Bemerkenswert ist, dass das Lied „AEAO“ von Dynamic Duo schon zum zweiten Mal auf die Playlist gesetzt wurde. Es ist auch das erste Mal, das ein Lied, das auf Koreanisch gesungen wurde, zweimal berücksichtigt wurde. Das erste Mal kam „AEAO“ 2014 auf die Liste.

Die Fans des Spiels waren ebenfalls sehr erfreut über diese Nachricht, denn viele erinnerten sich noch an das Lied, das vor mehr als zehn Jahren im Hintergrund lief, wenn sie in dieses Spiel vertieft waren.

Dynamic Duo haben in der ersten Jahreshälfte ein gemeinsames Lied mit der Sängerin Gummy, „Take Care“, herausgegeben und im März in Japan ein Konzert veranstaltet. Auch zu Jahresende planen sie einen Auftritt.