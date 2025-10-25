USA ist begeistert von Cortis

ⓒ Big Hit Music

Die neu gegründete Gruppe Cortis wird immer erfolgreicher. Jüngst traten sie in einer US-amerikanischen Radiosendung auf und wurden durch diesen Auftritt noch bekannter.

Am 15. Oktober absolvierten die Jungs einen Auftritt bei „The Zane Lowe Show“ von Apple Music Radio. Das Programm ist in den USA sehr beliebt. Am selben Tag hatten die Sänger sogar ein Konzert bei iHeart Radio gegeben. Als bekannt wurde, dass diese Gruppe auftreten würde, gab es gleich um das Zehnfache mehr Anfragen für einen Platz im Publikum.

Einige meinen, dass der Erfolg von Cortis auch mit BTS zu tun habe, schließlich stehen beide Gruppen bei derselben Agentur unter Vertrag. Denn eine so tolle Resonanz nur zwei Monate nach dem offiziellen Debüt sei sehr ungewöhnlich. Aber natürlich liege es nicht nur daran. Die einzelnen Mitglieder seien sehr talentiert und in der Lage, ihre Lieder selbst zu komponieren und produzieren.

Cortis haben im August ihr Debütalbum „Color Outside the Lines” herausgegeben und kamen damit im letzten Monat auf Platz 15 von Billboard 200. Das Album wurde nach dem Stand des 12. Oktober bei Spotify mehr als 100 Millionen Mal gestreamt.