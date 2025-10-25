Jannabi bringen viertes Album heraus

ⓒ PEPONI MUSIC

Die Indieband Jannabi hat ihr viertes reguläres Album herausgegeben. Das Album „Sound of Music pt.2” enthält Lieder, die alle gut zum Herbst passen. Vor der Herausgabe haben die Mitglieder auch ein Video mit Auszügen aus den Liedern in sozialen Medien veröffentlicht. Im Video kann man sehen, wie der Alltag bei Jannabi aussieht. Die Fans freuten sich über diese besonderen Einblicke.

Am neuen Album haben viele Sängerkollegen mitgewirkt. Insgesamt kann man 12 Songs hören. Dieses Album ist der zweite Teil der „Sound of Music“-Serie. Den ersten Teil haben Jannabi im April herausgegeben. Die Lieder darauf handeln hauptsächlich von einer unbeschwerten Jugend. Und dieses Mal sind es eher sanfte und träumerische Lieder, genau das Richtige für diese Jahreszeit.

Das neue Werk kam am 21. Oktober auf den Markt.