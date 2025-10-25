Line-up für MAMA Awards 2025

ⓒ CJ ENM

Das Jahresende rückt mit Riesenschritten näher und damit auch die Zeit der Verleihung von Musikpreisen.

Am 17. Oktober hat CJ ENM die erste Teilnehmerliste für die MAMA Awards 2025 veröffentlicht. Demnach werden erst einmal 17 Teams kommen: ALLDAY PROJECT, Alpha Drive One, BABY MONSTER, BOYNEXTDOOR, Bumsup, Cortis, ENHYPEN, Hearts2Hearts, IVE, Izna, KickFlip, MEOVV, RIIZE, Stray Kids, Super Junior, TWS und ZEROBASEONE.

Unter den Teilnehmern gibt es auch Gruppen, die wohl künftig als Zugpferde des K-Pop dienen werden und heute als Super Rookies gelten.

Die diesjährige Veranstaltung wird in Hongkong stattfinden, zuletzt fand die Preisverleihung dort vor sieben Jahren statt. Der Termin steht auch schon fest. Am 28. und 29. November dürfen sich Mitwirkende und Publikum auf eine tolle Veranstaltung freuen.