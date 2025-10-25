Kronprinzessin von Schweden besucht SM Entertainment

ⓒ SM Entertainment

Die schwedische Kronprinzessin Viktoria hat im Rahmen ihres Besuchs in Südkorea auch bei der Agentur SM Entertainment vorbeigeschaut. Ihr Besuch beim Label SM erfolgte am 16. Oktober.

Die Kronprinzessin hat sich die Aufnahmestudios, Künstler-Studios und verschiedene andere Räume, in denen die Künstler arbeiten, angeschaut, und großes Interesse gezeigt. Besonders interessiert war sie daran, dass auch schwedische Komponisten an K-Pop-Liedern beteiligt sind und schwedische und koreanische Künstler gemeinsam im Weltmarkt Erfolge feiern.

Es gab auch ein Treffen mit koreanischen Sängern. Hearts2Hearts, die erst Anfang dieses Jahres debütierten, empfingen die schwedische Delegation und berichteten über ihren Werdegang und die derzeitigen Aktivitäten.

Die Kronprinzessin und ihre Delegation sowie die koreanische Seite brachten ihre Hoffnung auf weitere Synergieeffekte zwischen dem K-Pop und der schwedischen Musikindustrie zum Ausdruck.