Urban Zakapa kündigen neues Mini-Album „Stay“ an

Die südkoreanische Band Urban Zakapa bereitet die Veröffentlichung ihres neuen Mini-Albums Stay vor, das am 3. November erscheinen soll. Am 27. Oktober veröffentlichte das Trio über seine offiziellen Social-Media-Kanäle ein Teaser-Bild mit der vollständigen Trackliste.





Das Album umfasst insgesamt sieben Titel, darunter den gleichnamigen Song „Stay“, „Our Winter“, „The One“, „Weakness“, „Ten Fingers“, „Goodbye“ und „Moment“. Laut Urban Zakapa kombiniert das neue Werk Elemente aus Pop, R&B, Ballade und Modern Rock.





Urban-Zakapa-Mitglied Jo Hyun Ah hatte bereits Anfang Oktober in der Musik-Talkshow „The Seasons – 10CM’s Ssadam Ssadam“ über das kommende Album und eine landesweite Tournee gesprochen. Diese beginnt am 22. November in Gwangju und führt über Seoul, Busan und Seongnam durch mehrere Städte Südkoreas. Weitere Konzerttermine für Anfang des neuen Jahres sollen noch bekannt gegeben werden.