Seo Eun Kwang kündigt erstes Solo-Album und Konzerte an

Seo Eun Kwang, Mitglied der Gruppe BTOB, bringt sein erstes Solo-Studioalbum heraus. Die Agentur BTOB Company gab am 27. Oktober über die offiziellen Social-Media-Kanäle den Veröffentlichungsplan des Projekts bekannt und kündigte zugleich eine Konzertreihe an.





Laut dem veröffentlichten Zeitplan wird Seo Eun Kwang im Dezember sein erstes Soloalbum veröffentlichen und leitet damit seine Rückkehr als Solokünstler ein. Bereits am 29. Oktober erscheint die Vorab-Single „Last Light“, die die Erwartungen der Fans weiter steigern soll.





Anschließend wird Seo Eun Kwang im Rahmen seiner Solopromotion eigene Konzerte geben. Die Auftritte finden am 20. und 21. Dezember in Seoul sowie am 27. Dezember in Busan statt.





Bekannt als vielseitiger Künstler, der sowohl im Bereich der Musik als auch für Musical, Fernsehen und Radio aktiv ist, möchte Seo Eun Kwang mit seinem ersten Soloalbum und den dazugehörigen Konzerten seine musikalische Bandbreite unter Beweis stellen. Die Vorab-Single „Last Light“ erscheint am 29. Oktober um 18 Uhr auf allen gängigen Musikplattformen.