IVE und KiiiKiii gewinnen Auszeichnungen bei den TikTok Awards

Bei den TikTok Awards 2025, die am 25. Oktober in der Korea University Hwajeong Arena in Seoul stattfanden, wurden IVE-Mitglied Rei und die Girlgroup KiiiKiii für ihren Einfluss auf die Kurzvideo-Plattform ausgezeichnet. Rei erhielt den Preis in der Kategorie „Best Trend Leader“, während KiiiKiii als „New Rising Artist“ geehrt wurde.





Rei wurde für ihre starke Präsenz auf TikTok ausgezeichnet, wo sie in diesem Jahr mit Trends wie „ Guinea Pig Challenge“, „Tiramisu Cake“ und „REAL or FAKE“ große Popularität erlangte. KiiiKiii wiederum überzeugten mit viralen Challenges zu ihren Songs „I DO ME“ und „Dancing Alone“.





In ihrer Dankesrede betonten KiiiKiii ihre Freude, einen Preis auf einer Plattform zu erhalten, die sie schon vor ihrem Debüt aktiv genutzt hätten. Beide Gruppen gehören zur Agentur Starship Entertainment und zeigen nicht nur musikalisch, sondern auch im Bereich Social Media und Trendkultur eine starke Präsenz.





IVE starten zudem am 31. Oktober in Seoul ihre zweite Welttournee „Show What I Am“. KiiiKiii setzen ihre Online-Aktivitäten fort und planen, neue Formate auf TikTok und anderen Plattformen zu veröffentlichen.