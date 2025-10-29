Zum Menü Zum Inhalt

FIFTY FIFTY kündigen erstes Busking-Event vor Comeback an

2025-10-29

Unterwegs mit Musik

ⓒ ATTRAKT
Die Girlgroup FIFTY FIFTY plant ein besonderes Ereignis, um ihr Comeback gemeinsam mit den Fans zu feiern. Am 2. November um 17 Uhr wird die Gruppe auf dem Starfield COEX Live Plaza in Seoul ein Busking-Konzert veranstalten.

Das Event findet zwei Tage vor der Veröffentlichung ihrer neuen Single „Too Much Part 1.“ statt, die am 4. November erscheinen soll. Während des Auftritts werden FIFTY FIFTY neben dem neuen Song auch einige ihrer bisherigen Titel live aufführen.

Ein Busking oder einen Auftritt als Straßenmusiker hatte die Gruppe in dieser Form noch nie. Da FIFTY FIFTY für ihre stabile Live-Performance bekannt ist, zeigen die Fans besonders großes Interesse. Mit dem neuen Song „Eeny Meeny Miny Moe“ wollen sie ihren charakteristischen Sound weiter festigen und ihren einzigartigen Stil präsentieren.

„Too Much Part 1.“ wird ab dem 4. November um 18 Uhr auf allen großen Online-Musikplattformen verfügbar sein.
