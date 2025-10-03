Die Lerntechnik von Pansori-Sängern und die Schwerttänzerin Kim Su-ak

In alten Zeiten sprachen Pansori-Sänger oft von einer Lernmethode, die „fotografischer Gesang” genannt wurde. Dabei wurde der Gesang des Lehrers eins zu eins nachgeahmt, bis hin zu den Lippenbewegungen, so, als würde man ein Foto davon machen. Ein Anfänger konnte so sehr schnell das Singen lernen, aber als wahren Sänger konnte er sich noch nicht bezeichnen. Sobald die angehenden Sänger also die Grundlagen von ihren Lehrern gelernt hatten, erarbeiteten sie sich durch endloses Üben ihren eigenen Stil. Nur dann konnten sie sich wirklich als Sänger bezeichnen. Auch heute noch ziehen sich traditionelle Sängerinnen und Sänger in Korea zurück, um allein an der Vollendung ihrer Kunst zu arbeiten. Diese Praxis wird Dokgong독공 genannt, was so viel heißt wie „alleine studieren“. Der Prozess ähnelt der Metamorphose einer Raupe zu einem Schmetterling. So, wie eine Raupe die Zeit im Kokon braucht, um sich in einen wunderschönen Schmetterling zu verwandeln, so braucht ein Schüler Zeit und Geduld, um seine Fähigkeiten zu entwickeln und zu einem guten Sänger zu werden.





Kim Su-ak김수악 praktizierte das immaterielle koreanische Kulturerbe des Schwerttanzes aus Jinju. Auf Koreanisch heißt der Schwerttanz „Geommu검무“. Der Tanz soll darauf zurückgehen, dass ein junger Mann aus dem Silla-Königsreich namens Hwang Chang황창 so tat, als würde er vor dem König von Baekje백제 mit einem Schwert tanzen, bevor er den König und dann sich selbst tötete. Seitdem war der Schwerttanz über 1.000 Jahre Teil des Tanzrepertoires am koreanischen Königshof. Ein Gemälde des bekannten Volksmalers Shin Yun-bok신윤복 aus der späten Joseon-Ära zeigt zwei Tänzerinnen, die mit langen Schwertern und schwingenden Röcken tanzen. Beim Schwerttanz aus Jinju진주 in der Provinz Gyeongsangnam-do경상남도 wird dagegen mit kurzen Schwertern oder Dolchen getanzt.

Kim Su-ak wurde 1926 in Jinju geboren und trat in das dortige Gwonbon권번 ein, wo die als Gisaeng bezeichneten Unterhaltungskünstlerinnen ausgebildet wurden. Dort lernte sie eine große Vielfalt an traditionellen Künsten: Poesie, Volkslieder und Pansori, instrumentale Musik und Tanz. Mit der Unterstützung ihres Vaters, der ein Musikliebhaber war, lernte sie anschließend unter Meistern ihres Fachs wie den Pansori-Meistern Yoo Seong-jun유성준 und Lee Seon-yu이선유 und dem Tänzer Han Seong-jun한성준 weiter. Nachdem sie heiratete, machte sie für eine Weile Pause, doch 1946 nahm sie ihre Kunst mit einer Rolle in der traditionellen Oper „Die große Geschichte der Chunhyang“ wieder auf. 1967 wurde sie als Praktizierende des Schwerttanzes aus Jinju anerkannt.





Kim Su-ak war eine großartige Tänzerin, aber sie war noch bekannter für ihr Gueum구음. Das ist eine Gesangstechnik, bei der die Stimme wie ein Instrument benutzt wird. Es werden nur Vokale gesungen, keine Wörter. Ihr Gueum war so ausdrucksstark, dass es der Legende nach sogar den Dreschflegel im Schuppen zum Tanzen gebracht haben soll.





Die Tungso퉁소 ist ein traditionelles koreanisches Blasinstrument aus Bambus. In der Vergangenheit wurde sie auch am Königshof gespielt und war so beliebt, dass sie sogar in Sprichwörtern auftauchte. Später überlebte sie eine Zeit lang nur in der Musik des Bukcheong북청-Löwentanzes und anderen Musikstücken aus der Region Hamgyeong-do함경도 im heutigen Nordkorea. Erst seit kurzem wird das Instrument wieder in einer größeren Vielfalt von Musikstücken eingesetzt.





Die Tungso ähnelt in Form und Klang der Daegeum대금. Beide Instrumente haben ein Mundstück, durch das Luft geblasen wird, und Fingerlöcher, um unterschiedliche Töne hervorzubringen. Sie zeichnen sich vor allem durch die Existenz eines zusätzlichen Loches namens Cheonggong청공 aus. Es erzeugt ein ganz bestimmtes Brummen, wenn der Luftstrom eine dünne Membran im Inneren zum Vibrieren bringt. Wer das Geräusch zum ersten Mal hört, findet es oft irritierend, aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist es etwas ganz Besonderes. Die Instrumente ähneln sich also sehr, aber die Daegeum wird horizontal gespielt, mit einem Ende auf der linken Schulter, während die Tungso wie die Danso vertikal gespielt wird.





