Das APEC-Gipfeltreffen als Wendepunkt der globalen Diplomatie

Das Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) findet vom 31. Oktober zwei Tage lang in Gyeongju in der Provinz Nord-Gyeongsang, statt. Staats- und Regierungschefs aus 21 Mitgliedsstaaten werden an diesem APEC-Gipfel teilnehmen, der 20 Jahre nach Busan 2005 erneut in Südkorea durchgeführt wird. Als eine diplomatische Schaubühne, wo sich u.a. US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping treffen, wird erwartet, dass die Veranstaltung in Gyeongju einen großen Wendepunkt in der internationalen Diplomatie markiert.





Heute skizzieren wir die wichtigsten Punkte des APEC-Gipfeltreffens in Gyeongju mit Hong Min, einem leitenden Forscher am Koreanischen Institut für Wiedervereinigung (Korea Institute for National Unification).





Diese Woche blicken die Augen der Welt auf Südkorea. Die südöstliche Stadt Gyeongju ist Gastgeber eines großen Treffens globaler Führungspersönlichkeiten, mit Staatsoberhäuptern aus 21 Ländern und mehr als 5.000 Delegierten. Die Woche des APEC-Gipfeltreffens 2025 begann am Montag, dem 27. Oktober, mit einer Reihe hochrangiger Treffen, die unter anderem der Ausarbeitung einer gemeinsamen Erklärung dienen, und dem APEC-Ministertreffen. Das Hauptereignis aber ist das Gipfeltreffen der Regierungschefs vom 31. Oktober bis 1. November. Angesichts zahlreicher bilateraler Treffen zwischen den teilnehmenden Ländern am Rande des APEC-Gipfels steht Südkorea im Mittelpunkt der globalen Diplomatie.





Bilaterale Treffen ziehen naturgemäß erhebliche Aufmerksamkeit auf sich. Insbesondere bei einem USA-China-Gipfel schauen alle auf einen potenziellen Durchbruch bei den bestehenden Handelskonflikten. Eine der größten Fragen ist außerdem, ob aus den Diskussionen neue Initiativen in Bezug auf Außenpolitik und Sicherheit hervorgehen werden.





Ein weiterer Schwerpunkt ist das Gipfeltreffen zwischen Südkorea und den USA. Bereits im August kam es in Washington dazu, und nun liegt das Interesse darin, ob eine Einigung über eine gemeinsame Reaktion auf Nordkorea erzielt werden kann.





Ebenfalls von Interesse ist das Treffen zwischen Südkorea und China. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern scheinen etwas angespannt gewesen zu sein. Die vorherige Seouler Regierung hielt größtenteils Abstand zu China, eine Haltung, die Peking als recht unangenehm empfand. Diesmal wird Südkorea wahrscheinlich einen proaktiven Ansatz verfolgen, und es wird gespannt verfolgt, ob sich die Beziehungen zwischen den Ländern verbessern.





Die meisten APEC-Mitgliedsstaaten nutzen ihre Teilnahme am Gipfel und bereiten Gespräche mit verschiedenen anderen APEC-Ländern vor. Das am meisten beachtete bilaterale Treffen wird das zwischen den USA und China sein, den sogenannten Big Two, die sich in Bereichen wie Handel und auch Diplomatie in einem Machtkampf befinden. Wenn US-Präsident Donald Trump auf dem APEC-Gipfel in Gyeongju mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammentrifft ist dies ihr erstes persönliches Treffen seit sechs Jahren, seit dem G20-Gipfel in Osaka, Japan, im Jahr 2019.





Derzeit ist noch ungewiss, ob ein Treffen zwischen den Staatsführern der USA und Chinas ein formelles Gipfeltreffen oder eine informelle Begegnung darstellen würde. Dennoch könnte jede Nachricht von ihnen nach dem Treffen den zukünftigen Verlauf der globalen Sicherheit und des Handels erheblich beeinflussen, da dies das erste US-chinesische Gipfeltreffen seit Beginn der zweiten Trump-Präsidentschaft ist.





Für Gastgeber Südkorea sind die Gespräche mit den USA während der Veranstaltung in Gyeongju ein entscheidendes diplomatisches Ereignis.





Eine gemeinsame Reaktion auf und ein koordiniertes Verfahren für die Denuklearisierung Nordkoreas sowie die Modernisierung des Südkorea-USA-Bündnisses sind zweifellos die kritischsten Punkte der Gespräche. Die Modernisierung des Bündnisses wird von der zweiten Trump-Administration befürwortet. Washingtons Absicht ist es, die militärischen Fähigkeiten des Bündnisses und die erweiterten Abschreckungsmaßnahmen für Südkorea neu zu definieren, damit das Bündnis eine umfassendere Rolle spielen kann, die auch die Abschreckung Chinas umfasst. Die Reaktion der Öffentlichkeit in Südkorea auf eine solche Vereinbarung zwischen Südkorea und den USA wird ebenfalls von großem Interesse sein.





Trump besucht Gyeongju vom 29. bis 30. Oktober. Südkoreas Präsident Lee Jae-myung traf ihn bereits am Anreisetag, um mit ihm über verschiedene Kooperationsmaßnahmen zu sprechen und Geschenke zu übergeben.





Ein Gipfeltreffen ist auch zwischen den Staatschefs Südkoreas und Chinas geplant. Der chinesische Präsident Xi Jinping kommt voraussichtlich am 30. Oktober in Südkorea an und bleibt bis zum 1. November. Es ist Xis erster Staatsbesuch in Südkorea seit Juli 2014. Der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit wird auf Veränderungen in den südkoreanisch-chinesischen Beziehungen liegen.





Eine Schlüsselfrage ist, ob Südkorea und China sich bei Nordkorea-Fragen einigen können. Angesichts der jüngsten Annäherung zwischen Nordkorea und China wird der Fokus darauf liegen, ob Südkorea aktiv eine bestimmte Rolle von China fordern und ob China dieser Bitte nachkommen kann.





Auch von Interesse ist Nordkoreas Neudefinition der innerkoreanischen Beziehung als eine zwischen zwei feindlichen Ländern. Südkorea wird sicherlich darauf achten, welche Haltung China als ein Garant des Waffenstillstandsabkommens aus dem Koreakrieg dazu einnehmen wird. Obwohl China seine Position möglicherweise nicht in allen Details artikuliert, wird erwartet, dass die Gespräche zwischen Südkorea und China eine entscheidende Gelegenheit darstellen, Chinas konstruktive Rolle bei der Lösung der Probleme auf der koreanischen Halbinsel einzuschätzen.





Die Beziehungen zwischen China, Nordkorea und Russland werden immer enger, insbesondere nach Kim Jong-uns Teilnahme an Chinas 80. Jahrestags des Sieges im letzten Monat. In dieser Situation könnte ein südkoreanisch-chinesisches Gipfeltreffen Seoul die Möglichkeit bieten, Peking zu einer konstruktiven Rolle für Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel zu drängen.





Neben all diesen APEC-Gipfeltreffen ist ein weiterer mit Spannung erwarteter Interessenschwerpunkt die Möglichkeit zusätzlicher Gespräche zwischen den USA und Nordkorea. Während des G20-Gipfels in Japan im Jahr 2019 schlug Trump Kim Jong-un kurz vor seinem Besuch in Südkorea ein "Panmunjom-Treffen" vor. Nordkorea reagierte unerwartet positiv, was am 30. Juni 2019 zu dem Treffen zwischen Trump und Kim im Waffenstillstandsdorf Panmunjom führte.





Derzeit gibt es keinen Dialog zwischen Nordkorea und den USA. Trump hat jedoch stets seine Bereitschaft zum Dialog mit dem nordkoreanischen Führer bekundet. Könnte der APEC-Gipfel in Gyeongju als Sprungbrett für die Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den USA und Nordkorea dienen?





Diese Möglichkeit lässt sich schwerlich ganz ausschließen. Jedoch hat Nordkorea eine Trennung der Beziehungen zu Südkorea erklärt. Pjöngjang hat klargestellt, dass dies nicht nur eine vorübergehende Haltung, sondern eine langfristige Strategie ist. Es verfolgt die Wiedervereinigung mit Südkorea nicht mehr und sieht Südkorea auch nicht mehr als dieselbe koreanische Ethnie. Stattdessen betrachtet es die beiden Koreas als zwei völlig verschiedene, feindliche Länder, die sich nur im Waffenstillstand befinden. Angesichts dieser rhetorischen Positionierung ist es unwahrscheinlich, dass Nordkorea einem Überraschungstreffen mit den USA zustimmt.





Der zweite Punkt ist, dass Kim Jong-un in einer Rede vor der Obersten Volksversammlung kürzlich zwei spezifische Vorbedingungen klar formuliert hat. Er erklärte, dass Pjöngjang nur dann zu einem Dialog mit Washington bereit sei, wenn es erstens als Atomstaat anerkannt wird und sich zweitens die Beziehungen zu den USA verbessern. Daher erscheint es unwahrscheinlich, dass Kim Jong-un an den Verhandlungstisch kommt, es sei denn, die USA machen klar, dass sie bereit sind, auf Kims Wünsche einzugehen.





Was ein mögliches Treffen zwischen Nordkorea und den USA im Umfeld des APEC-Gipfels angeht, so herrscht weitgehend Skepsis. Dennoch sprach Kim Jong-un in seiner Rede vor der Obersten Volksversammlung am 21. September über Trump. Mit Bezug auf seine „guten Erinnerungen“ an Trump erklärte Kim, dass es keinen Grund gäbe, ihn nicht zu treffen, wenn die USA nicht mehr auf Nordkoreas Denuklearisierung bestehen. Am 30. September sagte das Weiße Haus ebenfalls, dass Trump weiterhin offen für einen Dialog mit dem nordkoreanischen Führer ohne Vorbedingungen sei. Angesichts solcher Äußerungen ist es nicht unmöglich, dass Trump ein weiteres Überraschungstreffen mit Kim vorschlägt.





Doch selbst wenn ein Dialog zwischen den USA und Nordkorea zustande kommt, wird es auf dem APEC-Gipfel schwierig sein, die Frage der Denuklearisierung Nordkoreas zu erörtern. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Probleme der koreanischen Halbinsel in dem abschließenden APEC-Dokument, der sogenannten Gyeongju-Erklärung, thematisiert werden.





Nordkoreas Haltung und das gesamte Umfeld um die Frage der koreanischen Halbinsel haben sich erheblich verändert. Wir beobachten einen gewissen Grad an Blockbildung und eine neue Dynamik des Kalten Krieges, wobei sowohl China als auch Russland seit neuestem dazu tendierten, Nordkorea zu unterstützen. Daher unterscheidet sich die Situation völlig von der Zeit um 2017, als viele Länder Nordkorea den Rücken kehrten und die internationalen Sanktionen gegen das Land unterstützten. So gesehen erscheint es unwahrscheinlich, dass eine gemeinsame Vision für die koreanische Halbinsel in die Gyeongju-Erklärung aufgenommen wird.





Als Gastgeberland kann Südkorea die Gespräche leiten und die Erklärung der Staats- und Regierungschefs für den APEC-Gipfel entwerfen. Angesichts des historischen Fokus der APEC auf Wirtschaftsthemen ist ihr Spielraum für die Behandlung nicht-wirtschaftlicher Angelegenheiten jedoch begrenzt. Frühere Präzedenzfälle zeigen, dass Inhalte zu nicht-wirtschaftlichen Ereignissen in APEC-Erklärungen nur ausnahmsweise wiedergegeben wurden, etwa bei bedeutsamen Ereignissen wie den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und der russischen Invasion in der Ukraine 2022.





Stattdessen könnte eine gesonderte Erklärung des koreanischen Vorsitzenden veröffentlicht werden, oder eine Vision für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel könnte durch die sogenannte „E.N.D.-Initiative“ bekräftigt werden.





Die „E.N.D.-Initiative“ wurde vom südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-myung im letzten Monat in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung vorgeschlagen. „E.N.D.“ ist ein Akronym aus den englischen Anfangsbuchstaben von Austausch (Exchange), Normalisierung und Denuklearisierung.





Ich glaube jedoch, dass Südkorea jetzt seine demokratische Widerstandsfähigkeit stärker betonen muss. In vielen Teilen der Welt zeigt die demokratische Ordnung zunehmend Anzeichen einer Schwächung oder sogar des Zusammenbruchs. In diesem Kontext kann Südkorea als ein Land, das sich auf wundersame Weise erholt und seine demokratische Ordnung konsequent aufrechterhalten hat, jetzt mehr globale Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Meiner Meinung nach sollte Südkorea sein solides Demokratieverständnis international weiter hervorheben und betonen, wie es mit politischen Herausforderungen auf friedliche Art umgegangen ist.





Präsident Lee Jae-myung stellte die „E.N.D.-Initiative“ erstmals in seiner Grundsatzrede vor der UN-Generalversammlung im letzten Monat vor. Die „E.N.D.-Initiative“ ist eine Politik für die koreanische Halbinsel, die auf friedliche Koexistenz und gemeinsame Prosperität abzielt, wobei Austausch, Normalisierung der Beziehungen und Denuklearisierung im Mittelpunkt stehen. Sie wird als realistischer Ansatz zu einer Zeit verstanden, in der der innerkoreanische Austausch aufgrund von UN-Sanktionen schwierig ist und Nordkorea die Denuklearisierung entschieden ablehnt.





Insbesondere die Länder, die am APEC-Gipfel in Gyeongju teilnehmen, sind in die geopolitische Dynamik der koreanischen Halbinsel involviert. Angesichts einer neuen Struktur des Kalten Krieges, wo sich Nordkorea, China und Russland gegen Südkorea, Japan und den USA positionieren, ist es für Südkorea wichtig, auf dieser diplomatischen Bühne eine praktikable Strategie zu präsentieren.





Das APEC-Gipfeltreffen, das zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder in Südkorea stattfindet, dient als entscheidender Test für Präsident Lee Jae-myungs sogenannte „Schrittmacher-Diplomatie“. Südkorea muss diesen APEC-Gipfel als Gelegenheit nutzen, um Führung zu zeigen, um Durchbrüche in den Verhandlungen zwischen den USA und China zu ermöglichen und einen Rahmen für die Zusammenarbeit in Bezug auf Nordkorea zu schaffen. Wie wird Südkorea als Gastgeber eine Botschaft für Frieden und Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel vermitteln? Die ganze Welt schaut jetzt auf das APEC-Gipfeltreffen in Gyeongju.