Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Kim Hoon: Schwertgesang

#KBS-Buchtipp l 2025-10-30

Kreuz und Quer durch Korea

ⓒ Edition Delta
Der legendäre Großadmiral Yi Sunshin, bekannt durch den Einsatz seiner berühmten Schildkrötenschiffe, mit denen er im Jahr 1598 die japanischen Invasoren besiegte, tritt in diesem Buch als Ich-Erzähler auf. Beleuchtet werden die Gedanken des Admirals vor und nach den Schlachten, der Schmerz über den Tod seiner Verwandten, seine intime Beziehung zu einer Frau, die kulturelle Identitätskrise Koreas, die Gewalt von Politik und Macht, Reflexionen über den Tod und der Kontrast zwischen Worten und Taten.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >