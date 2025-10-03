Kim Hoon: Schwertgesang

ⓒ Edition Delta

Der legendäre Großadmiral Yi Sunshin, bekannt durch den Einsatz seiner berühmten Schildkrötenschiffe, mit denen er im Jahr 1598 die japanischen Invasoren besiegte, tritt in diesem Buch als Ich-Erzähler auf. Beleuchtet werden die Gedanken des Admirals vor und nach den Schlachten, der Schmerz über den Tod seiner Verwandten, seine intime Beziehung zu einer Frau, die kulturelle Identitätskrise Koreas, die Gewalt von Politik und Macht, Reflexionen über den Tod und der Kontrast zwischen Worten und Taten.