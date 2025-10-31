Jung Seung Hwan veröffentlicht nach sieben Jahren neues Studioalbum „Called Love“

ⓒ Antenna

Sänger Jung Seung Hwan hat am 30. Oktober in der Yes24 Wonder Rock Hall in Seoul eine Pressevorstellung zu seinem neuen Album „Called Love“ abgehalten. Das Werk umfasst zehn Titel, darunter mehrere Eigenkompositionen des Künstlers.





Jung erklärte, dass er versucht habe, Liebe in all ihren Formen darzustellen, also nicht nur romantische, sondern auch familiäre und freundschaftliche Beziehungen. Ziel sei es gewesen, die verschiedenen Emotionen einzufangen, die Menschen mit dem Begriff Liebe verbinden.





„Called Love“ gilt als sein bisher persönlichstes Werk. Jung war sowohl an der Komposition als auch an den Texten aller Songs beteiligt und fasst darin seine musikalische Entwicklung der vergangenen zehn Jahre zusammen.





Jung Seung Hwan wird das Album mit einer Konzertreihe vom 5. bis 7. Dezember in der SK Olympia-Handball-Sporthalle vorstellen.