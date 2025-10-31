RIIZE nimmt an Beleuchtungszeremonie am Empire State Building teil

ⓒ SM Entertainment

Die K-Pop-Gruppe RIIZE hat das Empire State Building in New York in ihrer charakteristischen Farbe Orange erleuchten lassen. Der Besuch fand am 30. Oktober im Rahmen einer offiziellen Beleuchtungszeremonie statt, die vor dem Auftakt ihrer ersten Welttournee „RIIZING LOUD“ organisiert wurde.





Während der Veranstaltung erklärten die Mitglieder, dass der Gruppenname für Aufstieg und Fortschritt stehe und die Farbe Orange an den Sonnenaufgang erinnere. Sie betonten, es sei eine Ehre, an einem Ort zu stehen, der weltweit als Symbol für Hoffnung und Inspiration gilt. Zudem äußerten sie den Wunsch, mit ihrer Musik Menschen miteinander zu verbinden und Trost zu spenden.





An der Zeremonie nahm auch Amazon Music teil, das die bevorstehende Tournee der Gruppe feierte. Darüber hinaus wurde in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Organisation Musicians On Call, die seit 1999 Musikaufführungen in Krankenhäusern organisiert, eine Spende im Namen von RIIZE getätigt. Das Ereignis markierte einen bedeutungsvollen Moment in der internationalen Karriere der Gruppe.