Chief Creative Officer und Gründer von Jung von Matt Hangang, Bill Yom

#So fern, so nah l 2025-10-31

So fern, so nah

ⓒ Bill Yom
In der heutigen Sendung sprechen wir mit Bill Yom, dem Chief Creative Officer und Gründer von Jung von Matt Hangang in Seoul. Er zählt zu den einflussreichsten Kreativen Asiens und hat mit internationalen Marken wie BMW, Mercedes-Benz und Nike gearbeitet. 

Im Gespräch erzählt er, wie sein Weg von Hamburg nach Seoul führte, welche Erfahrungen seine Arbeit prägen und welche Rolle Korea für seine Kreativität spielt. Außerdem sprechen wir über erfolgreiche Kampagnen mit K-Pop-Stars und seine Perspektive auf die internationale Werbebranche.
