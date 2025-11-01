ENHYPEN schließen Welttournee erfolgreich ab

ⓒ BELIFT LAB

Die koreanische Gruppe ENHYPEN hat vom 24. bis 26. Oktober in Seoul die letzten Konzerte im Rahmen ihrer Welttournee erfolgreich veranstaltet. Etwa ein Jahr waren sie auf Tour und dabei haben sie in 18 Städten 29 Mal vor insgesamt 646.000 Fans gestanden.

Die Auftritte in Seoul haben noch einmal alles übertroffen. Die Karten für die drei Tage waren sofort vergriffen. Selbst die Plätze, von denen aus man keine gute Sicht auf die Bühne hat, waren begehrt.

Die Sänger legten mit dem Lied „Walk the Line“ los, so hieß auch die Welttournee. Gleich darauf folgte das Lied „Future Perfect“ und vom Start weg herrschte beste Stimmung.

Das Konzert dauerte etwa zwei Stunden und am Ende des Auftritts meinten ENHYPEN, dass sie sich gut überlegt hätten, wie sie den Auftritt konzipieren sollten. Aber da die Fans so gut mitgemacht und das Konzert gemeinsam mit ihnen erfolgreich gestaltet hätten, seien die zwei Stunden im Nu vergangen. Sie kündigten dann ein neues Album an. Sie verrieten, dass sie nach dem Konzert am neuen Album arbeiten wollten. Sie sagten, dass die Lieder des neuen Werks richtig gut seien. Die Fans dürften gespannt sein.