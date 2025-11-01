BABYMONSTER bewiesen wieder einmal ihr Talent

ⓒ YG Entertainment

BABYMONSTER haben am 10. Oktober ihr zweites Minialbum herausgegeben und sind danach gleich in verschiedenen Radio- und Musiksendungen aufgetreten. Sie sangen ihre neuen Lieder alle live und das Publikum konnte es kaum glauben. Viele meinten, dass sie gedacht hätten, dass es ein Playback war, so perfekt war es.

Auch die Aufzeichnungen von den Auftritten wurden viel gesehen. Viele hinterließen einen Kommentar, dass BABYMONSTER ganz bestimmt Weltstars der nächsten Generation seien.

BABYMONSTER sind derzeit mit dem neuen Lied „We Go Up“ aktiv und haben bereits in der Musiksendung „Mnet Count Down“ am 16. Oktober den Spitzenplatz erreicht.

Im Lied „We Go Up“ singen die Sängerinnen von ihrem Vorhaben, ein höheres Niveau erreichen zu wollen. Das Musikvideo zum Lied wurde innerhalb von nur vier Tagen über 50 Millionen Mal gesehen.

Schon vor dem Debüt war man auf die Gruppe aufmerksam geworden und BABYMONSTER wurden die kleinen Schwestern von Blackpink genannt, da sie bei derselben Agentur unter Vertrag stehen. Aber nun sind sie nicht länger die kleinen Schwestern, sondern eine eigenständige Girlgroup.