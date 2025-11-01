BOYNEXTDOOR landen dritten Millionenseller in Folge

ⓒ KOZ Entertainment

Die Gruppe BOYNEXTDOOR hat am 20. Oktober ihr fünftes Minialbum herausgegeben und es verkaufte sich nach dem Stand des 24. Oktober über eine Million Mal. Damit haben die Jungs von gleich drei Alben in Folge über eine Million Exemplare verkaufen können.

Dementsprechend sind ihre neuen Lieder auf guten Rängen in Musikcharts vorzufinden. Das Lied „Hollywood Action“ steht auf Platz zwei bei Melon Top 100 und auch in den Tagescharts standen sie gleich am Tag der Herausgabe auf Platz 36. In den globalen Charts sind sie natürlich ebenfalls weit vorne platziert.