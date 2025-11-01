Twice gewinnt Preis des Premierministers

ⓒ JYP Entertainment

Die koreanische Gruppe Twice wurde bei den 16. Awards für koreanische Populärkultur und Kunst mit dem Premierminister-Preis ausgezeichnet.

Leider konnten die Sängerinnen den wichtigen Preis nicht selbst entgegennehmen, da sie sich gerade auf ihrer sechsten Welttournee befinden. Aber die Preisträgerinnen ließen über die Agentur mitteilen, dass sie sich sehr über den Preis gefreut hätten. Sie fühlten sich sehr geehrt und seien dankbar. Außerdem seien sie sehr glücklich, dass sie auch mit anderen Preisträgern, die sich sehr für die Entwicklung der Populärkultur einsetzen, ausgezeichnet wurden. Vor allem bei ihren Fans wollten sie sich bedanken.

In diesem Jahr feiern Twice ihr zehntes Bühnenjubiläum und haben am 10. Oktober auch ein Sonderalbum herausgegeben. Am 25. Oktober standen sie mit dem neuen Album auf Platz elf von Billboard 200. Damit haben sie als erste K-Pop Girlgroup gleich zehn Alben in diesen Charts platzieren können.

Mit dem Erfolg der Animation K-Pop Demon Hunters ist auch das Lied „Takedown“ von den Mitgliedern Jeongyeon, Jihyo und Chaeyoung derzeit sehr beliebt. Dieses Lied und „Strategy“ aus dem 14. Minialbum sind jeweils 15 Wochen und 13 Wochen in Folge in den Billboard Main Charts Hot 100 zu finden.