LE SSERAFIM kommen auf Platz 22 bei Spotify Daily Top Song Global

ⓒ SOURCE MUSIC

LE SSERAFIM sind endlich mit neuen Liedern in die Musikszene zurückgekehrt. Das neue Lied „Spaghetti“ ist gleich nach der Veröffentlichung international beliebt. Innerhalb nur eines Tages seit der Herausgabe wurde es bei Spotify über 2,7 Millionen Mal gehört, so dass es am 24. Oktober gleich auf Platz 22 von Daily Top Song Global gekommen ist. So etwas hatte zuvor noch keine koreanische Girlgroup geschafft.

Besonders in Thailand ist das Lied beliebt, dort steht es sogar auf Platz eins der Spotify-Charts.

Das Lied „Spaghetti“, in dem j-hope von BTS zu hören ist, geht leicht ins Ohr, so dass es weltweit gleich auf Gefallen stieß. Bei iTunes Top Song Charts steht das Lied ebenfalls auf einem guten Platz. In Österreich, Brasilien, Japan und weiteren 53 Regionen steht es sogar auf Platz eins von iTunes Top Song Charts.

Ab 26. Oktober haben die Sängerinnen begonnen, in Musiksendungen aufzutreten und so ihre neuen Lieder bekannter zu machen.