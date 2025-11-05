MIYEON feiert internationalen Charterfolg mit neuem Mini-Album „MY, Lover“

ⓒ CUBE Entertainment

i-dle-Mitglied Miyeon hat mit ihrem zweiten Mini-Album „MY, Lover“, das am 3. November veröffentlicht wurde, große Erfolge in den internationalen Musikcharts erzielt. Der Song „Say My Name“ erreichte Platz eins der Echtzeit-Charts von Bugs und platzierte sich in der Spitzengruppe der Melon HOT 100.





Auch international fand das Album großen Anklang. In China führte „MY, Lover“ sowohl die Tages- als auch die Wochencharts der Plattform QQ Music an. Zudem erreichte „Say My Name“ Platz eins bei Kugou Music, während alle weiteren Songs des Albums in den Top 10 platziert waren.





Auf iTunes stieg das Album in Russland auf Platz eins und platzierte sich in 15 weiteren Ländern, darunter Taiwan, Indonesien, Kanada und Deutschland, unter den Top-Rängen. Auf Apple Music schaffte es Miyeon zudem in sieben Ländern, darunter die Türkei, in die Charts.





Das Album beleuchtet verschiedene Facetten der Liebe aus Miyeons persönlicher Perspektive. Auch der vorab veröffentlichte Song „Reno (Feat. Colde)“ fand großen Anklang und erreichte hohe Chartplatzierungen. Miyeon plant, ihre Promotion-Aktivitäten in den kommenden Tagen mit Auftritten und einem Pop-up-Event fortzusetzen.