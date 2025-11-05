BOYNEXTDOOR zum fünften Mal in Folge in Billboard 200

ⓒ KOZ Entertainment

Die K-Pop-Gruppe BOYNEXTDOOR hat erneut einen Erfolg in den US-amerikanischen Musikcharts erzielt. Laut dem Musikmagazin Billboard stieg das Mini-Album „The Action“ in der Ausgabe vom 8. November auf Platz 40 der Billboard 200 ein. Damit verbesserte sich die Gruppe um 22 Plätze im Vergleich zum Vorgänger No Genre, der Rang 62 erreichte.





BOYNEXTDOOR ist es damit gelungen, mit allen fünf bisherigen Veröffentlichungen in die Billboard 200 einzusteigen – ein bislang einzigartiger Erfolg unter K-Pop-Gruppen, die im gleichen Zeitraum debütierten.





Auch in Südkorea und Japan verzeichnet die Gruppe große Erfolge. „The Action“ verkaufte sich in der ersten Woche über eine Million Mal und erreichte Platz eins in mehreren nationalen Albumcharts. Der Song „Hollywood Action“ erzielte in den koreanischen Streamingcharts die bislang höchste Platzierung der Gruppe und bleibt weiter auf Erfolgskurs.





In Japan erreichte das Album Platz zwei der Billboard Japan Top Album Sales sowie der Oricon-Charts, während es in China auf der Plattform QQ Music weiterhin unter den meistgehörten Neuerscheinungen geführt wird.