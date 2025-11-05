Jennie hat mit „ExtraL“ viertes Musikvideo mit über 100 Millionen Aufrufen

ⓒ ODD ATELIER

Jennie hat mit ihrem Song „ExtraL“ (feat. Doechii) einen weiteren Meilenstein erreicht. Laut Angaben ihres Labels OA Entertainment überschritt das Musikvideo am 3. November gegen 3.50 Uhr koreanischer Zeit die Marke von 100 Millionen Aufrufen auf YouTube. Damit verfügt Jennie nun über vier Musikvideos, die jeweils mehr als 100 Millionen Mal angesehen wurden, darunter „SOLO“, „Mantra“ und „Like JENNIE“.





Mit „SOLO“ hatte sie einen enormen Erfolg gefeiert, indem sie als erste K-Pop-Solokünstlerin ein Musikvideo mit über einer Milliarde Aufrufen erreichte. „ExtraL“ ist eine Vorabveröffentlichung aus Jennies erstem Soloalbum „Ruby“ und thematisiert Selbstbewusstsein, innere Stärke und den Mut, das eigene Leben unabhängig zu gestalten.





Das Album „Ruby“ setzte auch in den internationalen Charts neue Maßstäbe. Die Songs „Like JENNIE“, „Handlebars“ (feat. Dua Lipa) und „ExtraL“ (feat. Doechii) schafften es gleichzeitig in die Billboard Hot 100. Jennie wurde damit die erste koreanische Solokünstlerin, der dies gelang.