DAY6 kündigen dreitägiges Special Concert „The Present“ in Seoul an

2025-11-05

Unterwegs mit Musik

ⓒ JYP Entertainment
Die Band DAY6 wird ihr zehnjähriges Jubiläum mit einem besonderen Konzert in Seoul feiern. Wie JYP Entertainment am 3. Oktober bekannt gab, findet das „2025 DAY6 Special Concert ‘The Present’“ vom 19. bis 21. Dezember im KSPO Dome im Olympiapark in Seoul statt.

Seit ihrem Debüt im September 2015 haben Sungjin, Young K, Wonpil und Dowoon mit ihren selbst komponierten Songs und Live-Auftritten eine treue Fangemeinde aufgebaut. Mit dem anstehenden Konzert möchten sie das Jahr 2025 gemeinsam mit ihren Fans, den sogenannten My Day, festlich abschließen.

Das Jubiläumsjahr war für DAY6 geprägt von vielfältigen Projekten. Nach der Veröffentlichung ihrer digitalen Single „Maybe Tomorrow“ traten sie als erste koreanische Band im KSPO Dome auf und beendeten dort erfolgreich ihre Welttournee „Forever Young“. Im Sommer folgten mehrere Fanmeetings und die Veröffentlichung des Albums „The DECADE“. Mit dem Special Concert „The Present“ wollen DAY6 ihr ereignisreiches Jubiläumsjahr stimmungsvoll ausklingen lassen, bevor sie 2026 ihre Tour in Asien fortsetzen.
