Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Lee Ho-chol: Kleine Leute

#KBS-Buchtipp l 2025-11-06

Kreuz und Quer durch Korea

ⓒ Pendragon Verlag
Park, aus dem Norden vor dem Krieg geflohen und nun in Busan, im Stadtteil Wanwol-dong, in einer Nudelwerkstatt untergekommen, schildert die Lebensschicksale der zahlreichen Menschen in seiner Umgebung, die alle unfreiwillig hier gestrandet sind, und beleuchtet die durch den Koreakrieg ausgelöste gesellschaftliche Verwirrung: den Verlust der Heimat, die Herausbildung der Landesteilung, die Zerstörung der alten Familienordnung, gegenseitiges Misstrauen und übersteigerten Egoismus.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >