Lee Ho-chol: Kleine Leute

Park, aus dem Norden vor dem Krieg geflohen und nun in Busan, im Stadtteil Wanwol-dong, in einer Nudelwerkstatt untergekommen, schildert die Lebensschicksale der zahlreichen Menschen in seiner Umgebung, die alle unfreiwillig hier gestrandet sind, und beleuchtet die durch den Koreakrieg ausgelöste gesellschaftliche Verwirrung: den Verlust der Heimat, die Herausbildung der Landesteilung, die Zerstörung der alten Familienordnung, gegenseitiges Misstrauen und übersteigerten Egoismus.