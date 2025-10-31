Literatur in Nordkorea

ⓒ KBS News

Der Spätherbst ist eine wunderbare Zeit zum Lesen. Angenehme Temperaturen und die farbenprächtige Landschaft bilden eine ideale Umgebung, um sich in ein Buch zu vertiefen, sei es drinnen oder draußen in der Natur. Mit einem warmen Getränk und stimmungsvoller Musik kann man so ganz in eine Geschichte eintauchen.





Auch in Nordkorea lesen die Leute in dieser Jahreszeit gern Bücher. Doch wodurch zeichnet sich die nordkoreanische Literatur aus? Heute erkunden wir die Welt der nordkoreanischen Literatur mit Professor Jeon Young-sun vom Institut für Geisteswissenschaften und Wiedervereinigung an der Konkuk-Universität.





Seitdem mit der Schriftstellerin Han Kang im letzten Jahr erstmals der Literaturnobelpreis an eine Person aus Südkorea verliehen wurde, erfreuen sich einheimische Romane wachsender Beliebtheit. In den Bestseller-Rankings in Südkorea im ersten Halbjahr dominieren Romane wie Han Kangs Menschenwerk und Die Vegetarierin sowie Yang Gui-jas Widersprüche die Spitzenplätze. Das führt zu einer spannenden Frage: Welche Art von Büchern ist bei den Lesern in Nordkorea beliebt?





Aus literarischer Sicht scheint der Realismus in der nordkoreanischen Literatur populär zu sein, insbesondere Werke, die auf direkten Erfahrungen vor Ort basieren. Die Autoren besuchen besondere Orte und mühen sich über mehrere Jahre ab, um sie detailreich in ihren Büchern festzuhalten. Neben hauptberuflichen Schriftstellern gibt es in Nordkorea solche „spezialisierten Schreiber“, die jahrelang Härten ertragen, um ihre Bücher zu schreiben. Ihre Erfahrungsberichte scheinen an Popularität zu gewinnen.





In der jetzigen Ära von Kim Jong-un ist auch ein neuer Trend entstanden, wo Romane über seine revolutionären Errungenschaften im Mittelpunkt stehen. So gelten diese Werke weithin als unverzichtbare Lektüre für die Öffentlichkeit.





Zu Nordkoreas Bestsellern gehört realistische Literatur, die den Alltag der Menschen darstellt. Beispiele sind Nam Tae-hyons Roman Ode an die Jugend, der die Ideale und Realitäten junger Männer und Frauen porträtiert, und Kim Mun-changs Roman Grubenarbeiter, der von Kohlebergwerken handelt, einem wichtigen Baustein in Nordkoreas Wirtschaft.





Einige Bücher werden jedoch noch häufiger gelesen als die populären Romane. Dabei handelt es sich um Werke, mit denen die früheren nordkoreanischen Machthaber angebetet und vergöttlicht werden. Beispiele hierfür sind Kim Il-sungs Werke und Ausgewählte Werke von Kim Jong-il, die verschiedene Dokumente, Reden und Abhandlungen der ehemaligen Machthaber enthalten. Dies wirft die interessante Frage auf, warum Nordkoreaner überhaupt lieber Bücher über ihre obersten Führer lesen als spannende Romane.





Die Literatur in Nordkorea hat sich praktisch nie strukturell verändert. Sie hält strikt an einer vierteiligen Erzählstruktur fest: Einführung, Entwicklung, Höhepunkt und Schlussfolgerung. Elemente wie psychologische Beschreibungen, nicht-lineare Zeitlinien oder geheimnisvolle Plots sind streng verboten. Die Erzählung folgt typischerweise einem chronologischen Ablauf, berichtet über das Auftreten und den Fortschritt von Ereignissen, steuert auf einen Höhepunkt mit den Worten des Führers zu und endet mit einer harmonischen Auflösung. Diese Struktur wird konsequent beibehalten.





Der „Oberste Führer“ ist das herausragende Element in der nordkoreanischen Literatur. Dies ist das fundamentale Ziel literarischer Bestrebungen, und es wird großer Aufwand betrieben, um darzustellen, wie man dem Führer dienen, ihn beschreiben und verehren soll. Es wird betont, dass der Grundzweck der Literatur darin bestehen muss, die angeführte Revolution ständig fortzuführen und die Juche-Ideologie der Autarkie zu verwirklichen.





Die nordkoreanische Literatur hält an einem grundlegenden Prinzip fest: die Größe des obersten Führers durch die Revolution neu zu entdecken. Folglich ist ein wiederkehrendes Motiv in vielen nordkoreanischen Romanen die Darstellung des Führers als Elternteil und des Volkes als seine Kinder. Literarische Werke werden genutzt, um Ideologien wie Juche zu propagieren.





Die revolutionäre Oper „Blumenmädchen“, die vom Regimegründer Kim Il-sung in den 1930er Jahren angeblich persönlich geschrieben wurde, stellt ein Paradebeispiel dar, das den Zweck der nordkoreanischen Literatur verdeutlicht. „Blumenmädchen“ dreht sich um eine arme junge Frau, Kkot-bun, die von einem Großgrundbesitzer ausgebeutet wird, bis sie sich schließlich der Revolution anschließt. Das Werk wurde als „unsterbliches klassisches Meisterwerk“ bezeichnet und spielte eine entscheidende Rolle bei der Verherrlichung und Stärkung des Regimes.





Die Literatur in Nordkorea hat das klare politische Ziel der Regimestärkung und der internen Solidarität, anstatt Kunst als eigenständige Ausdrucksform oder kreative Ideen zu verfolgen. Sie bildet eine zentrale Säule in der kunstpolitischen Landschaft.





Während Südkoreaner oft den Ausdruck „Kultur und Kunst“ verwenden, sagen Nordkoreaner „Literaturkunst“. Dies impliziert, dass die Literatur vor anderen Kunstformen in Nordkorea Vorrang hat. Was beispielsweise als wesentlich für die Schaffung eines Films angesehen wird, ist die „Filmliteratur“. Ebenso wird für ein Fernsehdrama die „Fernsehdrama-Literatur“ als notwendig erachtet.





Durch Literatur wird eine Erzählung erschaffen, während diese in anderen Kunstformen durch ihre jeweiligen Medien materialisiert wird. In Nordkorea liegt der Schwerpunkt nicht auf künstlerischer Autonomie oder künstlerischer Form, sondern vielmehr auf der literarischen Erzählung selbst. Musik, Tanz oder Malerei werden nach Bedarf eingesetzt, um eine Geschichte effektiv zu erzählen. Daher bildet die Literatur den Kern der nordkoreanischen Kunst.





In Nordkorea wird Kunst in sieben verschiedene Formen eingeteilt: Literatur, Theater, Film, Musik, bildende Kunst, Tanz und Akrobatik. Der vorrangige Status der Literatur ist dabei unangefochten.





Nordkoreas literarische Werke halten sich strikt an die Anweisung, die Parteipolitik möglichst treu widerzuspiegeln. Kein Wunder, dass die Partei in jeden Schritt eingreift und ihn plant, direkt von der Anfangsphase an. Tatsächlich gestalten Schriftsteller ihre Erzählungen unter der direkten Anleitung der Partei. Sobald eine Kreation literarisch entwickelt ist, wird sie in verschiedene andere Kunstformen umgewandelt, bevor sie der Öffentlichkeit vorgestellt wird.





Auf diese Weise ist die Literatur dazu da, dem Regime zu dienen und die Bevölkerung zu orientieren und zu leiten. Folglich ist das gesellschaftliche Ansehen von Schriftstellern ausgesprochen hoch, was es zu einem begehrenswerten Beruf macht. Allerdings ist es nicht leicht, Schriftsteller zu werden.





In Nordkorea gilt Schriftsteller als ein Beruf, und der Staat beschäftigt Schriftsteller. Der gängigste Weg, an diesen Beruf zu gelangen, besteht darin, sich an staatlich vorgeschriebene Regeln zu halten.





Typischerweise macht man dazu ein Literaturstudium und wird dann einer Schriftstellergruppe zugeteilt. Es gibt auch nationale Schreibwettbewerbe an wichtigen Feiertagen wie dem Tag der Sonne oder dem Gründungstag der Arbeiterpartei. Wer dabei erfolgreich ist, kann Schriftstellerkurse an einer Universität besuchen. Nach dem Uni-Abschluss wird man einem Arbeitsplatz zugewiesen und beginnt seine Karriere als hauptberuflicher Schriftsteller.





Alternativ gibt es ein System von „Literaturkorrespondenten“. Diese Leute üben einen normalen Berufe aus und bekommen daneben literarische Anleitungen per Korrespondenz. Durch die Einreichung von Manuskripten können sie entdeckt und ausgewählt werden.





Der Weg, in Nordkorea Schriftsteller zu werden, ist ziemlich schwierig und mühsam. Insbesondere die „Literaturkorrespondenten“ müssen ihren regulären Beruf mit dem Schreiben vereinbaren und ihr Talent in literarischen Clubs an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz verfeinern. Erst wenn ihre Manuskripte von zentralen Literaturzeitschriften akzeptiert werden oder wenn sie Zugang zu einer „Schriftsteller-Ausbildungsklasse“ erhalten, bekommen sie eine Schriftstellerlizenz.





Doch auch wenn sie den Aufstieg in den Status eines professionellen Schriftstellers geschafft haben, setzt sich ihr Leben als Zahnrad im Getriebe fort.





Typischerweise werden sie Mitglieder des Koreanischen Schriftstellerverbands. Innerhalb dieser Gewerkschaft gibt es verschiedene Abteilungen wie Poesie, Roman und Kritik. Schriftsteller können auch Film-Drama-Produktionsteams oder Kunsttruppen zugeordnet werden. Diese Kunsttruppen umfassen Musiker, Tänzer und Bühnenbildner, und oft auch Schriftsteller. Autoren arbeiten auch in militärischen Propagandaeinheiten, und auch Medienorganisationen wie die Zeitung Rodong Sinmun beschäftigen Schriftsteller.





Aktive Schriftsteller in Nordkorea arbeiten innerhalb eines organisatorischen Rahmens. Sie beteiligen sich oft an kollaborativen Projekten, wo sie ihre Werke gemeinsam erschaffen. Eine repräsentative, literarische Schaffensgruppe ist die „Literarische Produktionseinheit des 15. April“. Die Literarische Produktionseinheit des 15. April, der Geburtstag Kim Il-sungs, widmet sich ausschließlich der Schaffung von Werken über die obersten Führer. Sie gilt als Geburtsstätte der nordkoreanischen Vergötterungsliteratur.





In den 1980er Jahren veröffentlichte jedoch ein Mitglied dieser Gruppe namens Paek Nam-nyong (백남룡) einen bahnbrechenden Roman mit dem Titel Freund. Das ist ein Roman über das Thema Ehescheidung, der für großes Aufsehen sorgte. Das Koreanische Zentralfernsehen adaptierte ihn zu einer Fernsehserie mit dem Titel „Familie“. Obwohl das Fernsehdrama nach hitzigen Debatten über seinen Inhalt nicht wie geplant ausgestrahlt werden konnte, erregte das Werk über Nordkorea hinaus globale Aufmerksamkeit.





Der Roman Freund wurde auch ins Französische übersetzt, und das Library Journal in den USA nannte ihn eines der besten Werke der Weltliteratur des Jahres 2020. Auch aus internationaler Sicht ist dieser Roman von sich aus ein faszinierendes Werk. Er untersucht die sozialen Auswirkungen einer Scheidung innerhalb Nordkoreas und bietet dabei einen interessanten Einblick in das nordkoreanische Familienleben. Bemerkenswerterweise enthält er kaum politischen Diskurs über den obersten Führer. Dies trägt zu seiner breiteren Rezeption bei, und dem Werk selbst wird sehr hohe literarische Qualität bescheinigt. Freund hat Anerkennung als seltenes, nordkoreanisches Literaturwerk erlangt, das eine frische und eindrucksvolle Perspektive bietet, egal wann es gelesen wird.





Allerdings schrieb der Autor Paek auch mehrere Werke zur Lobpreisung der großen Führer. Der frühere Roman Freund war jedoch ein Werk der realistischen Literatur, das vom echten und wahrheitsgemäßen Ausdruck der Emotionen der Nordkoreaner handelte, anstatt ausschließlich die Regimeführung zu preisen.





Solche Werke relativieren etwas das fest verwurzelte Stereotyp der nordkoreanischen Literatur, dass sie lediglich der Regimepropaganda diene. Seit Kim Jong-un die Macht übernommen hat, hat auch die ländliche Literatur an Bedeutung gewonnen. Diese Werke beziehen den praktischen Alltag der Landbewohner zunehmend in ihre Erzählungen ein.





Während der Ära Kim Jong-un hat die nordkoreanische Literatur konsequent die Globalisierung befürwortet. Es ist offensichtlich, dass die jüngsten Werke anders sind als in der Vergangenheit.





Die Öffentlichkeit hat jedoch nur eine begrenzte Auswahl an verfügbaren Texten, und der Entstehungsprozess literarischer Werke beinhaltet zahlreiche Zensurrunden und strenge Verfahren. Innerhalb dieses Rahmens ist es für die Literatur schwierig, eine potenzielle Rolle zur Aufdeckung sozialer Probleme oder für die Übermittlung kritischer, sozialer Botschaften zu finden.





Doch wegen anhaltender Bemühungen, neue Bereiche zu erschließen, glaube ich, dass die nordkoreanische Literatur auch einen etwas anderen Ansatz verfolgen könnte, insbesondere in Werken, die auf realistischen oder historischen Themen basieren.





Die nordkoreanische Literatur unterscheidet sich von anderen literarischen Traditionen, doch sie ist nicht völlig von der Realität getrennt. Insbesondere durch ihre enge Verbundenheit mit dem Regime bietet die Literatur in Nordkorea faszinierende Einblicke in eins der am stärksten abgeschotteten Länder der Welt.





Die Literatur der Ära Kim Jong-un zeigt Anzeichen von Versuchen, einen Wandel herbeizuführen. Wir hoffen daher auf mehr Möglichkeiten, durch eine vielfältige Palette von Werken Einblicke in die nordkoreanische Gesellschaft und den Alltag ihrer Bewohner zu erhalten.