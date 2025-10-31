Winterlieder und die Pansori-Sängerin Jin Chae-seon

Der konfuzianische Gelehrte Jeong Hak-yu정학유 aus der späten Joseon-Ära verfasste ein langes Gedicht über die monatlichen Aufgaben der Bauern. Der November wird wie folgt beschrieben.





Im November herrscht der Winter.

Es ist also windig, kalt, der Schnee fällt und das Eis gefriert.

Es ist Zeit zu berechnen, wie viel die Herbsternte gebracht hat.

Wie viel von dem Reis wird gebraucht, um Schulden und Steuern zu begleichen,

wie viel muss für Ahnenverehrungszeremonien beiseitegelegt werden,

und wie viel wird am Ende in Saatgut und Schweine aufgehen.





Der Bauer merkt, dass nach einem Jahr harter Arbeit nicht viel übrigbleibt, nachdem er alle erforderlichen Ausgaben berücksichtigt hat. Er macht sich Sorgen, wie er den kommenden Winter überleben soll.





Ein anderes Gedicht, das den Titel „Ganghosasiga강호사시가“ trägt, zu Deutsch so viel wie „Vier Jahreszeiten in der Natur“, stammt von Maeng Sa-seong맹사성. Er war ein Gelehrter der frühen Joseon-Ära, der für seine Integrität bekannt war. Das Gedicht wird wie so oft in der traditionellen koreanischen Musik gesungen, und heute wollen wir den Teil des Gedichtes hören, der vom Winter handelt. Hier wird ein Mann beschrieben, der in viele Lagen von Kleidung gehüllt durch eine tiefe Schneedecke stapft.





Diese Woche sprechen wir über Jin Chae-seon진채선, die erste Pansori-Sängerin Koreas. Heute gibt es wesentlich mehr Pansori-Sängerinnen als -Sänger. Doch in der späten Joseon-Ära, vor ungefähr 150 Jahren, wurde Pansori ausschließlich von Männern gesungen. Doch dann kamen Shin Jae-hyo신재효 und Jin Chae-seon. Shin Jae-hyo war ein örtlicher Regierungsbeamter in Gochang고창 in der Provinz Jeollabuk-do. Er hatte ein großes Interesse an Pansori und unterrichtete nicht nur, sondern unterstützte vielversprechende Talente auch finanziell. Anders als andere Pansori-Meister unterrichtete er nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Eine davon war Jin Chae-seon. Sie sollte die erfolgreichste seiner Schülerinnen werden.





Berühmt wurde sie, als der Regent Heungseon Daewongun흥선대원군, der Vater des letzten Königs von Joseon, Gojong고종, den Palast Gyeongbokgung경복궁 renovierte. Als der Gyeonghoiru경회루-Pavillon innerhalb des Palastes fertiggestellt war, wollte der Regent ein großes Fest ausrichten. Er bat Shin Jae-hyo, einen Pansori-Sänger zu schicken, um auf dem Fest aufzutreten. Shin Jae-hyo schickte Jin Chae-seon. Doch da es damals keine weiblichen Pansori-Sängerinnen gab, musste sie sich als Mann verkleiden, um bei dem Bankett am Königshof aufzutreten. Danach durfte Jin Chae-seon im Unhyeongung운현궁-Palast bleiben, dem Wohnsitz des Regenten, und von dort aus ihre Karriere fortsetzen.





Was aus ihr wurde, nachdem der Regent abgesetzt wurde, ist unklar. Überliefert ist, dass sie wohl nach Hause zurückkehrte und später eine buddhistische Nonne wurde. Ihr Mentor Shin Jae-hyo soll das Gedicht „Dorihwaga도리화가“, das von der Pflaumenblüte handelt, geschrieben haben, während er darauf wartete, dass seine Lieblingsschülerin aus der Hauptstadt heimkehrte. Das Gedicht vergleicht Jin Chae-seon mit der lieblichen Frühlingsblüte. Man kann erahnen, wie viel sie Shin Jae-hyo wohl bedeutete. Das Gedicht wurde von der Pansori-Meisterin Kim So-hee김소희, die ebenfalls aus Gochang stammte, als Lied vertont.





Baduk바둑, das auch als Go bekannt ist, ist ein traditionelles Strategiespiel. Weiße und schwarze Steine werden auf einem Spielfeld platziert, und es gewinnt derjenige, der am Ende den meisten Platz auf dem Spielfeld einnimmt. Janggi장기, das koreanische Schach, geht dagegen auf eine chinesische Schachvariante zurück, bei der zwei Partien gegeneinander antreten: Chu und Han, die beiden rivalisierenden Königreiche aus der Zeit nach der Qin-Dynastie. Jede Spielfigur hat eine bestimmte Aufgabe, und die Figur, die dem König im westlichen Schach entspricht, wird Janggun장군 genannt, zu Deutsch „General“. Die Spielfiguren werden nach bestimmten Regeln über das Spielfeld bewegt, und das Ziel ist es, den General des Gegners gefangen zu nehmen. Dieses Spiel inspirierte ein Volkslied aus der Region Gyeonggi-do mit dem Titel „Janggi Taryeong장기타령”, also „Schachlied“.





